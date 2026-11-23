Andorra ha registrat l’entrada de 340.697 vehicles durant el mes d’octubre, un 1,8% menys que en el mateix període de l’any anterior, segons les dades publicades per Estadística. Aquesta disminució respon principalment al retrocés del 2% en les entrades de turismes, mentre que els vehicles pesants han experimentat un increment de l’1%. Pel que fa als punts d’accés, els turismes procedents d’Espanya han disminuït un 2,7%, davant del descens més moderat del 0,4% registrat a la frontera francoandorrana. En canvi, les entrades de vehicles pesants han augmentat un 1,6% per Espanya i han retrocedit un 2% per França.
La tendència negativa és més pronunciada si s’analitza el conjunt dels 10 primers mesos de l’any, període durant el qual les entrades de vehicles han disminuït un 4,6% respecte del 2025. Aquesta evolució ha estat especialment marcada a la frontera francesa, on s’ha registrat una davallada del 13,5%, mentre que a la hispanoandorrana la reducció ha estat del 0,5%. Paral·lelament, el balanç dels darrers 12 mesos situa el volum total d’entrades en 4.019.817 vehicles, dels quals 2.899.473 han accedit al país des d’Espanya i 1.120.344 ho han fet des de França.
«Les sortides de turismes cap a Espanya han augmentat lleugerament, un 0,4%, mentre que les efectuades per França han disminuït un 10,4%»
Pel que fa a les sortides, durant el mes d’octubre s’han comptabilitzat 328.391 vehicles que han abandonat el Principat, una xifra que representa una reducció del 3% respecte del mateix mes de l’any passat. La disminució ha afectat tant els turismes, amb una caiguda del 3,1%, com els vehicles pesants, els quals han retrocedit un 1,4%. Per fronteres, les sortides de turismes cap a Espanya han augmentat un 0,4%, mentre que les efectuades per França han disminuït un 10,4%. Aquesta diferència també s’ha reproduït entre els vehicles pesants, amb un increment del 4,7% a la frontera espanyola i una davallada del 36,1% a la francesa.
En el conjunt del període comprès entre gener i octubre, les sortides de vehicles han acumulat una disminució del 7,4% en comparació amb els mateixos mesos del 2025, amb diferències significatives entre els dos passos fronterers. Mentre que les sortides per Espanya han retrocedit un 0,2%, les registrades per França han caigut un 22,6%. Finalment, el balanç dels darrers 12 mesos situa el nombre total de sortides en 3.909.972 vehicles, dels quals 2.867.488 han travessat la frontera hispanoandorrana i 1.042.484 han abandonat el país per la francoandorrana.