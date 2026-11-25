El Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere (SAVVG) ha atès 333 dones entre els mesos de gener i octubre d’aquest 2026, una xifra que es preveu que a finals d’any iguali o superi les 359 registrades durant el conjunt del 2025. Des del Departament de Polítiques d’Igualtat han atribuït la tendència a l’alça dels darrers anys a una major detecció dels casos, a l’increment de la formació dels professionals i al fet que el recurs sigui cada vegada més conegut entre la ciutadania. Tot i això, han advertit que els casos que arriben al servei són només «la punta de l’iceberg».
Del total de dones ateses enguany, 145 corresponen a casos nous, 113 a casos prevalents i 75 a casos retornats. En aquest sentit, des del departament han recordat que «la violència de gènere no és una atenció puntual, sinó que requereix un procés que, de mitjana, és de tres anys». Així mateix, 161 dones han acudit al servei per iniciativa pròpia, una tendència que vinculen a les actuacions de sensibilització i difusió dels recursos disponibles, mentre que 35 han arribat a través de la Policia i 30 de l’hospital, majoritàriament arran de l’activació del Codi Lila.
Malgrat l’increment de les dones que recorren al servei, 198 de les víctimes ateses enguany no han presentat denúncia, mentre que 125 sí que ho han fet. En aquest sentit, des del departament han incidit en la importància que les víctimes arribin al servei i iniciïn el procés de recuperació, independentment de si decideixen emprendre accions judicials contra l’agressor. «És molt important que les dones coneguin que és un procés, que sàpiguen que normalment és un procés feixuc i que siguin elles les que decideixin si volen denunciar o no», han remarcat.
La violència de gènere no és una atenció puntual, sinó que requereix un procés que, de mitjana, és de tres anys
Pel que fa al perfil de les dones ateses, la major concentració de casos es troba entre els 28 i els 51 anys, amb 247 víctimes: 119 d’entre 28 i 39 anys i 128 d’entre 40 i 51 anys. D’altra banda, enguany no s’ha atès cap menor de 18 anys. Quant a l’estat civil, predominen les dones solteres (155), seguides de les casades (95), les separades (45) i les divorciades (30). En l’àmbit laboral, 217 es troben en actiu i 35 estan de baixa, una situació que els professionals vinculen, en molts casos, a les conseqüències de la violència patida.
Totes les dones ateses han patit violència psicològica. A més, 168 també han estat víctimes de violència ambiental, 161 d’econòmica i 154 de física. També s’ha posat èmfasi en la violència vicària, amb 111 dones que manifesten haver-la patit, com també en les dificultats per identificar la violència sexual dins de les relacions de parella. «Fins i tot treballant amb elles els costa molt identificar la violència sexual», han exposat, tot fent referència a la persistència de mites com el fet que «si estàs en parella has de cedir».
D’altra banda, les dones ateses durant els primers 10 mesos de l’any tenen un total de 414 fills i filles, dels quals 301 tenen entre zero i 18 anys i els 113 restants tenen més de 18 anys. En aquest sentit, 30 casos han estat derivats a l’Àrea d’Atenció a les Persones i les Famílies en considerar-se que presentaven un risc baix o moderat, mentre que altres 18 han estat derivats al Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència per presentar un risc elevat.
Més de 75.000 euros en prestacions econòmiques
Pel que fa als recursos destinats a les víctimes, enguany s’han atorgat 60 prestacions econòmiques per un import global de 75.452,78 euros, destinades a cobrir necessitats bàsiques, garantir la cobertura sanitària i facilitar el procés de recuperació. Paral·lelament, set famílies han fet ús dels pisos d’acollida, mentre que des de la posada en funcionament dels botons de seguretat, el novembre del 2025, s’han facilitat 35 dispositius i s’han registrat sis activacions.
Quant a l’acompanyament jurídic, la jurista d’Afers Socials ha atès 117 dones. Així mateix, de les 70 víctimes que han sol·licitat justícia gratuïta, 60 l’han obtingut. Pel que fa a la intervenció psicològica, les psicòlogues del SAVVG han atès 116 casos, dels quals 71 són nous, 39 prevalents i 6 retornats.
Vint anys de trajectòria i 2.422 dones ateses
El balanç coincideix amb el vintè aniversari del servei, el qual, des de la seva posada en funcionament el 2006, ha atès un total de 2.422 dones. Des del Departament de Polítiques d’Igualtat han situat la ratificació del Conveni d’Istanbul el 2014 com un punt d’inflexió, seguit de l’aprovació de la Llei 1/2015 i de la guia i els protocols d’actuació el 2018. «A partir del conveni, de la llei, de la guia i els protocols s’ha pogut evolucionar molt en la part de prevenció, però també en la intervenció», han assegurat.
Una prevenció que també s’ha reforçat en l’àmbit educatiu amb la creació, des del 2020, de comissions i referents d’igualtat als centres dels tres sistemes educatius. Entre les problemàtiques sobre les quals s’està incidint actualment destaquen l’accés a la pornografia en edats cada vegada més primerenques i la normalització de conductes de control entre els adolescents, com el fet de compartir la ubicació amb la parella com a mostra d’amor. «Ho sabem, ho hem identificat i estem treballant-hi», han declarat.