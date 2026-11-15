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  • El coordinador de l'àrea de Sociologia d'AR+I, Joan Micó. | Marvin Arquíñigo
Agències
  • Societat
Anàlisi de la societat

L’AR+I presentarà al desembre el nou Observatori amb una anàlisi dels hàbits digitals i les preocupacions de la gent

L'estudi ha enquestat un total de 760 persones i incorpora per primera vegada un apartat sobre l'ús de les tecnologies en el conjunt de la població

Andorra Recerca i Innovació (AR+I) presentarà abans de Nadal els resultats de l’Observatori del segon semestre del 2026, el qual incorporarà per primera vegada una anàlisi sobre l’ús de les tecnologies digitals, a més dels apartats habituals dedicats a les principals preocupacions de la ciutadania i la situació de l’habitatge. Segons ha explicat el coordinador de l’àrea de Sociologia, Joan Micó, el treball de camp es va tancar la setmana passada després d’enquestar telefònicament 760 persones seleccionades de manera aleatòria.

En aquest sentit, la incorporació dels hàbits digitals s’ha treballat conjuntament amb l’Oficina de Benestar Digital, amb la voluntat d’analitzar-ne l’impacte sobre tota la població i no centrar-se únicament en els més joves. «El problema no són els adolescents i els infants. El problema és que ells fan el que hem fet nosaltres», ha remarcat Micó, qui ha comparat la normalització de l’ús del mòbil amb la del tabac en èpoques anteriors. Així mateix, ha advertit que els infants tendeixen a reproduir els comportaments dels adults i que les xarxes socials poden acabar condicionant diferents aspectes de la vida quotidiana.

D’altra banda, l’Observatori celebrarà el 2027 el seu 25è aniversari, després d’un quart de segle recollint dades sobre l’evolució de la societat andorrana. Micó ha reivindicat la importància de disposar d’una sèrie històrica que permeti identificar les preocupacions persistents i comparar-ne l’evolució al llarg dels anys. A tall d’exemple, ha recordat que l’habitatge ja apareixia com una de les inquietuds de la ciutadania el 2007, fet que evidencia la continuïtat d’algunes problemàtiques malgrat els canvis econòmics i socials experimentats pel país, informa l’ANA.

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