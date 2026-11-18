El responsable de l’Agència Nacional de Ciberseguretat (ANC-AD), Jordi Ubach, no considera que canviar els números d’identificació administrativa (NIA) de tota la població sigui una solució als riscos derivats del ciberatac a la CASS. Així ho ha manifestat aquesta tarda, assegurant que, de moment, tampoc no s’ha detectat que les dades sostretes s’estiguin comercialitzant. «Canviar tots els NIA del país, en principi, no crec que sigui una solució», o almenys de moment, ha afirmat, fent memòria que altres països, també els veïns, han patit filtracions massives de documents identificatius sense recórrer a una mesura d’aquestes característiques.
Pel que fa al destí de la informació robada, ha confirmat que les dades encara no s’han localitzat a la venda en els fòrums de la ‘dark web’ que monitoritza l’ANC-AD, si bé ha advertit que això no significa que no puguin aparèixer-hi més endavant. En aquest sentit, ha comentat que, habitualment, les dades procedents de filtracions acaben comercialitzant-se, sovint agrupades amb informació obtinguda en altres incidents. No obstant això, també ha puntualitzat que els responsables de l’atac podrien optar per conservar-les i utilitzar-les directament en campanyes fraudulentes.
«Un NIA per si sol no és res. Sabem que estan al BOPA, sabem que estan en molts llocs, però per si sol no és res. El problema ve quan fas aquest creuament o ajuntes amb més dades» – Jordi Ubach
El principal perill, segons Ubach, no és disposar d’un NIA de manera aïllada, sinó la possibilitat de combinar-lo amb altres dades personals per elaborar perfils dels ciutadans. «Un NIA per si sol no és res. Sabem que estan al BOPA, sabem que estan en molts llocs, però per si sol no és res. El problema ve quan fas aquest creuament o ajuntes amb més dades», ha asserit. Aquesta informació podria servir, doncs, per preparar campanyes de ‘phishing’ o ‘smishing’, mitjançant correus electrònics o missatges que suplantin entitats legítimes per intentar enganyar els destinataris.
Quant a l’origen de l’incident, el responsable de l’agència ha detallat que els certificats utilitzats pels atacants estarien relacionats amb filtracions de credencials provocades per programes maliciosos que infecten dispositius particulars. Tanmateix, encara no s’ha pogut determinar si els quatre certificats identificats provenen d’infeccions diferents o de filtracions antigues, una qüestió que haurà d’aclarir l’anàlisi tècnica. En aquest punt, Ubach ha insistit que es tracta d’una de les incidències més importants registrades al país pel volum d’informació compromesa i el seu possible impacte, tot i que no necessàriament de la més greu pel tipus de dades sostretes.
Envers les possibles responsabilitats, ha assegurat que la parapública complia els controls i requisits de seguretat establerts per la normativa vigent, però ha evitat pronunciar-se sobre si l’atac es podria haver impedit. «No podem parlar de negligència fins que no acabi la investigació de la CASS», ha respost, afegint que cal esperar les conclusions de l’informe forense per determinar si els sistemes funcionaven d’acord amb les bones pràctiques. També ha assenyalat que l’organisme va comunicar formalment l’incident a l’ANC-AD la mateixa nit en què es va detectar, dins del termini legal de 72 hores.
Finalment, Ubach ha indicat que l’Agència Nacional de Ciberseguretat ha incrementat el monitoratge i ha accelerat les recomanacions perquè les entitats reforcin els sistemes d’autenticació, especialment en les infraestructures crítiques. Paral·lelament, s’han activat campanyes de conscienciació dirigides a la ciutadania i a les petites i mitjanes empreses. És per això que el responsable de l’ens ha recomanat, de nou, renovar les credencials, evitar reutilitzar contrasenyes i activar el doble factor d’autenticació en serveis bancaris, correus electrònics i altres plataformes digitals, advertint, però, que cap sistema permet garantir completament que un incident d’aquestes característiques no es pugui repetir.