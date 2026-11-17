L’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD) i l’equip de resposta a incidents de seguretat informàtica (CSIRT-AD) han instat la ciutadania i les empreses a canviar immediatament la contrasenya del certificat digital abans de tornar-lo a utilitzar en qualsevol portal o servei. La recomanació, feta pública aquest dimarts, té com a objectiu reforçar la protecció dels comptes i reduir el risc que terceres persones puguin accedir-hi sense autorització.
En aquesta línia, els organismes han remarcat la importància de mantenir unes credencials segures per protegir la informació personal i professional dels usuaris. Segons han esmentat, la renovació de les contrasenyes constitueix una de les mesures bàsiques de ciberseguretat per prevenir accessos indeguts, especialment en aquells serveis que permeten efectuar gestions mitjançant el certificat digital.
Els organismes alerten dels riscos d’accessos no autoritzats i remarquen la importància de reforçar els sistemes d’autenticació
Així mateix, l’ANC-AD i el CSIRT-AD aconsellen modificar les contrasenyes periòdicament, preferiblement cada sis mesos, i evitar reutilitzar les mateixes claus en diferents plataformes. Aquesta pràctica, han assenyalat, permet reduir les possibilitats que una eventual exposició de credencials comprometi l’accés a diversos comptes. També han destacat la importància de disposar de sistemes d’autenticació robustos per incrementar la protecció davant possibles intents de frau.
Finalment, els dos organismes han recordat que la ciberseguretat és una responsabilitat compartida entre les institucions, les empreses i els ciutadans. Per aquest motiu, s’han posat a disposició de les entitats que necessitin orientació per aplicar aquestes mesures de protecció. En aquest context, han insistit que reforçar els mecanismes d’autenticació és una de les vies més eficaces i accessibles per limitar els riscos d’accessos no autoritzats.