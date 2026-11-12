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Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Ciberseguretat

L’Agència de Ciberseguretat alerta que les dades exposades a la CASS poden servir per preparar intents d’estafa

L'ANC-AD i el CSIRT-AD treballen amb autoritats competents, nacionals i internacionals, per fer seguiment de l'incident i coordinar les actuacions

L’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD) ha advertit que les dades personals exposades arran de l’incident de seguretat detectat a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) podrien ser utilitzades per impulsar futures campanyes fraudulentes. En un comunicat emès aquesta tarda, l’organisme ha alertat del risc que aquesta informació serveixi per elaborar intents de suplantació d’identitat mitjançant correus electrònics, missatges de text o trucades telefòniques. L’avís arriba després que la parapública informés d’un accés indegut a dades identificatives de nombrosos afiliats a través del portal d’empreses.

En aquest sentit, l’ANC-AD i el CSIRT-AD es mantenen en contacte permanent amb la CASS i amb les autoritats competents, tant nacionals com internacionals, per fer seguiment de l’incident i coordinar les actuacions necessàries. Els organismes també treballen en l’intercanvi d’informació relacionada amb l’atac, el qual s’ha originat arran de la sostracció de certificats digitals a diversos declarants. Aquests certificats han permès a terceres persones accedir a les àrees privades del portal i consultar informació personal vinculada als afiliats.

L’ANC-AD recomana no obrir enllaços sospitosos ni facilitar dades personals sense verificar la identitat del remitent

L’agència ha remarcat que les dades obtingudes podrien facilitar campanyes de pesca de credencials (‘phishing’), missatges fraudulents (‘smishing’) o estafes telefòniques (‘vishing’). Aquestes pràctiques poden consistir en comunicacions que aparenten provenir d’organismes oficials o entitats de confiança, amb l’objectiu d’aconseguir que els destinataris facilitin contrasenyes, dades bancàries o altra informació confidencial. Per aquest motiu, l’organisme ha insistit en la necessitat d’extremar les precaucions davant de qualsevol contacte sospitós.

Finalment, l’ANC-AD ha recomanat no obrir enllaços ni descarregar documents de procedència dubtosa, així com verificar sempre la identitat dels remitents a través dels canals oficials abans de compartir informació personal. També ha recordat que la protecció de les credencials digitals és una responsabilitat compartida entre institucions, empreses i ciutadans, i ha subratllat la importància de custodiar adequadament els certificats digitals i disposar de mecanismes que permetin detectar possibles accessos irregulars.

La CASS alerta d’un accés indegut a dades personals de diversos afiliats arran del robatori de certificats digitals

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