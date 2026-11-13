L’aeroport d’Andorra-la Seu ja supera les operacions de tot el 2025 i preveu tenir control aeri el maig del vinent any 2027

L’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell ja ha superat el nombre d’operacions registrades durant tot el 2025, quan encara falten dos mesos per tancar l’any. Així, entre gener i octubre, la infraestructura ha comptabilitzat 6.357 operacions, un 23,7% més que en el mateix període de l’any passat i per sobre de les 6.091 de tot l’exercici anterior. També ha augmentat el trànsit de passatgers, amb 17.223 usuaris, un 9,2% més. D’aquests, 10.972 han utilitzat vols regulars, els quals concentren prop del 64% del total.
En paral·lel, Govern i la Generalitat de Catalunya han revisat aquest divendres el calendari de les actuacions necessàries per adaptar la infraestructura a la nova operativa de Chalair Aviation, prevista per a l’1 de gener del 2027. Durant la trobada, encapçalada pel secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, i el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, s’ha fet seguiment dels treballs per implantar el servei de control de trànsit aeri, el qual es preveu posar en funcionament el maig de l’any vinent. El projecte inclou l’adaptació de l’espai aeri, la formació dels controladors i les autoritzacions corresponents.
Els vols regulars han transportat 10.972 passatgers entre gener i octubre, un 4,8% més que l’any passat i prop del 64% del total d’usuaris
Una altra de les actuacions abordades ha estat la implantació del servei de desglaç d’aeronaus, per al qual es preveu formar el personal a principis de desembre, mentre que l’autorització de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) continua pendent per al mateix mes. Així mateix, la Generalitat treballa per posar en marxa el subministrament de combustible a pressió a partir de l’1 de gener, coincidint amb l’inici de la nova etapa. Aquestes millores s’afegeixen a les instal·lacions ja habilitades, com els hangars i els equipaments del Grup de Recolzament d’Actuacions Especials (GRAE).
Pel que fa a les connexions comercials, la reunió també ha servit per coordinar l’entrada en funcionament de Chalair Aviation, adjudicatària de les rutes regulars per al període 2027-2030. La companyia francesa mantindrà els enllaços amb Madrid i Palma i incorporarà la connexió directa amb París-Orly, inicialment amb dues freqüències setmanals per destinació. La programació preveu ampliar progressivament l’oferta durant l’any vinent i disposar d’una aeronau amb base permanent a l’aeroport, en una nova etapa que requerirà adaptar els serveis de la infraestructura a l’increment de l’activitat.