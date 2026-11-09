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  • La presidenta de l'ADA, Elvira Geli, en una anterior entrevista amb El Periòdic. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
  • Societat
Drets reproductius de les dones

L’ADA titlla de «paternalista» la reforma de l’avortament i exigeix que es reconegui el dret de decisió de les dones

Geli considera el projecte «un primer pas», però reclama una llei que reconegui les dones «com a persones amb drets i amb capacitat de decisió»

L’Associació de Dones d’Andorra (ADA) ha demanat als grups parlamentaris que presentin esmenes al projecte de modificació de l’article 117 del Codi penal, en considerar que la reforma de l’avortament és insuficient i que parteix d’un enfocament «paternalista». L’entitat va traslladar divendres el posicionament als presidents dels grups del Consell General mitjançant una carta, en la qual reclama que la legislació reconegui expressament la capacitat de les dones per decidir sobre el propi cos i la salut. La presidenta de l’associació, Elvira Geli, ha advertit que «entenem que aquest projecte de llei és un primer pas, però és un pas que s’ha de fer bé: basat en el dret de les dones a decidir i no en la seva suposada vulnerabilitat».

L’ADA valora que la proposta legislativa pretengui evitar que les dones siguin castigades penalment per interrompre l’embaràs, però critica que mantingui la criminalització del personal mèdic i no reconegui les dones com a titulars del dret a decidir. L’associació qüestiona especialment que la no-punibilitat es fonamenti en una suposada situació de vulnerabilitat, un plantejament que considera contrari a l’autonomia i la dignitat de les dones. En aquest sentit, Geli ha insistit en la necessitat de modificar l’enfocament de la reforma i ha reivindicat que «volem una llei que ens reconegui com a persones amb drets i amb capacitat de decisió».

Entre les modificacions proposades, l’entitat reclama eliminar qualsevol condició de vulnerabilitat com a requisit per a la no-punibilitat i ampliar la protecció a les persones que acompanyen les dones. També demana recuperar la cobertura de la CASS i aprovar un protocol públic d’acompanyament, com incorporar excepcions en els casos de risc per a la vida o la salut, violació, incest o inviabilitat de l’embaràs. Així, Geli ha reiterat que l’objectiu de l’associació va més enllà de la modificació actual del Codi penal i passa per garantir plenament els drets reproductius de les dones. «Continuarem treballant per assolir la despenalització total i garantir l’avortament lliure i gratuït a Andorra», ha afirmat la presidenta.

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