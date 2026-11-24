La Xarxa d’Empreses Inclusives ha incorporat quatre noves companyies i ha assolit, d’aquesta manera, les 48 empreses adherides i els 50 llocs de treball destinats a persones amb discapacitat. Les noves incorporacions són Caves Andorranes i Vidal SA, Nogreda Serveis SA, Pidasa Serveis SLU i Promocions i Obres Gec SAU, les quals ja han contractat els treballadors vinculats als respectius convenis en tasques administratives i de càrrega i descàrrega de magatzem, tant a jornada completa com parcial.
«Darrere de cadascun d’aquests convenis hi ha oportunitats laborals concretes per a persones amb discapacitat», ha destacat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qui ha posat en relleu l’estabilitat laboral que ha generat el programa des de la seva posada en marxa l’any 2017. Concretament, el 45% dels llocs de treball tenen una antiguitat d’entre set i nou anys, mentre que un 25% en tenen una d’entre tres i quatre anys. «No és una experiència puntual, de sis mesos. Veiem que realment la majoria de les persones continuen a les empreses», ha remarcat, tot incidint en la necessitat de continuar ampliant la xarxa amb la implicació del teixit empresarial del país.
«Darrere de cadascun d’aquests convenis hi ha oportunitats laborals concretes per a persones amb discapacitat» – Conxita Marsol
Les empreses que s’adhereixin al programa rebran una subvenció mensual de més de 300 euros durant els primers sis mesos i de més de 500 euros durant els sis següents, sempre que mantinguin els contractes. Tanmateix, un cop transcorregut el primer any, les companyies hauran d’assumir íntegrament els costos de la contractació. Paral·lelament, el Servei d’Ocupació oferirà un acompanyament tècnic tant en el procés de selecció com després de la incorporació del treballador, amb l’objectiu de garantir-ne la integració al mercat laboral ordinari en igualtat de condicions.
La xarxa de contractació ha experimentat un creixement progressiu des de la seva creació, amb la incorporació de set empreses el 2017, 14 el 2018, cinc el 2019, dues el 2021, quatre el 2022, set el 2023, tres el 2024, dues el 2025 i quatre enguany, fins a assolir un total de 48 companyies adherides. D’altra banda, des dels inicis del projecte, 77 persones han estat contractades per ocupar els 50 llocs de treball vinculats a la iniciativa. Concretament, 29 d’aquests llocs han estat ocupats per una mateixa persona des de l’inici, mentre que en 15 hi han treballat dues persones de manera successiva i, en els sis restants, tres.