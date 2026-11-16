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  • La cònsol major, Maria del Mar Coma, durant la reunió veïnal. | Comú d'Ordino
Alex Montero Carrer
Reunions veïnals

La velocitat dels vehicles i la manca d’aparcaments centren les queixes d’una setantena de veïns ordinencs

Les trobades també han servit per presentar projectes com la recuperació de Casa Rossell i el futur centre sociosanitari de la Cortinada

La velocitat dels vehicles i la manca d’aparcaments són les principals preocupacions que una setantena de veïns d’Ordino han traslladat al comú durant les quatre reunions veïnals celebrades aquest any. La cònsol major, Maria del Mar Coma, ha explicat que aquestes trobades permeten presentar els projectes comunals i recollir les demandes dels residents. «És una manera d’anar escoltant els ciutadans en aquelles coses que creuen que podrien aportar un benefici a la parròquia», ha assenyalat.

La primera reunió, celebrada dilluns passat a la Clota Verda, ha comptat amb 22 participants que han tornat a manifestar la seva preocupació per l’excés de velocitat dels vehicles en alguns trams de la urbanització, una problemàtica que ja s’havia plantejat l’any anterior. Aquesta qüestió també ha aparegut durant la segona trobada, celebrada a la Casa de la Muntanya, especialment pel que fa al tram comprès entre la rotonda del Raval i Sornàs.

Els residents també han exposat la manca de places d’aparcament en direcció a Sornàs, una situació sobre la qual Coma ha assegurat que «estem mirant unes solucions»

En aquesta darrera sessió, els residents també han exposat la manca de places d’aparcament en direcció a Sornàs, una situació que Coma ha reconegut i sobre la qual ha assegurat que «estem mirant unes solucions». Altres demandes han estat relacionades amb la mobilitat i la ubicació de passos de vianants i elements de circulació que els veïns consideren que cal revisar.

Finalment, les sessions també han servit per informar sobre els treballs de desdoblament de la xarxa d’aigua, la inversió prevista per al 2027 a Casa Rossell i el projecte del centre sociosanitari de la Cortinada. Pel que fa a Casa Rossell, la corporació té la voluntat de recuperar aquest element del patrimoni nacional situat a la parròquia.

La Clota Verda es renova de dalt a baix amb unes voreres més amples, nous espais de descans i menys ‘velocitat’

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La velocitat dels vehicles i la manca d’aparcaments centren les queixes d’una setantena de veïns ordinencs
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