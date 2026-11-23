La Universitat Digital d’Andorra (UDDI) ha inaugurat aquest dilluns les seves instal·lacions, les quals ja compten amb prop de 120 estudiants matriculats i una vintena de professors. Tanmateix, tot i que, segons la rectora de l’UDDI, Elia Cambon, un 50% dels professors i un 20% dels alumnes són andorrans, no hi ha cap titulació en català. «En català de moment no en fem cap. Totes són en espanyol o en portuguès. En català tenim títols propis de moment», ha assenyalat Cambon, sense descartar demanar l’autorització per poder oferir titulacions en català en el futur.
En aquest sentit, l’oferta acadèmica se centra actualment en les àrees d’empresa i informàtica, tot i que es preveu ampliar-la amb psicologia, màrqueting i relacions internacionals. D’altra banda, la universitat manté obert el període de matrícula, el qual permet als estudiants incorporar-se al llarg del curs cada dos mesos. Així, Cambon també ha volgut aprofitar l’oportunitat per recordar que, tot i tractar-se d’una universitat digital, hi ha la voluntat de tenir una presència activa al país: «Volíem atreure el talent, que el talent jove es quedi a Andorra i poder contribuir a la xarxa empresarial».
«En català de moment no en fem cap. Totes són en espanyol o en portuguès. En català tenim títols propis de moment» – Elia Cambon
La inauguració també ha comptat amb la participació del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, qui ha destacat la importància de les institucions educatives i que aquestes mantinguin uns estàndards acadèmics. «Darrere de cada matrícula hi ha una persona que ens confia temps, recursos i expectatives», recordant que la modificació de la Llei d’ensenyament superior preveu reforçar la responsabilitat de les universitats, així com consolidar el paper de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA) i delimitar les funcions de supervisió i control de l’Executiu.
Altrament, Baró també ha recordat que s’ha «de continuar construint l’espai andorrà d’ensenyament superior», i ha remarcat que les noves institucions han d’aportar valor al país, tant en forma de coneixement i recerca com d’oportunitats formatives. Finalment, la directora d’Estratègia Online d’Europa Education, Raquel Jiménez, ha definit el projecte de la universitat com una «aposta a llarg termini» i ha expressat que es vol contribuir al desenvolupament del Principat a través de l’educació.