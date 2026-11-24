La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha plantejat la possibilitat d’arribar a una vaga general indefinida si les reivindicacions socials i laborals continuen sense obtenir una resposta política. La proposta forma part d’un document que el sindicat ha traslladat al Comitè de Mobilització Popular, amb la voluntat d’ampliar les protestes impulsades pel Sindicat d’Habitatge i convertir-les en una mobilització que englobi altres problemàtiques del país. En aquest sentit, l’organització defensa mantenir la pressió fins que s’assoleixin compromisos concrets, signats i amb garanties de compliment.
En tot cas, la possibilitat d’una vaga general queda condicionada a l’esgotament de les vies de negociació i a un procés previ de consulta i organització dels treballadors. Així, l’USdA proposa coordinar les accions dels diferents col·lectius, incorporar-hi els sectors econòmics i preparar un increment progressiu de les mobilitzacions. «La vaga general indefinida no s’ha de plantejar com una consigna aïllada, sinó com una eina de mobilització col·lectiva que requereix preparació, participació i suport dels treballadors», assenyala el document, el qual també fa referència a la protesta prevista a la frontera amb Catalunya.
«No s’ha de plantejar com una consigna aïllada, sinó com una eina de mobilització col·lectiva que requereix preparació, participació i suport dels treballadors» – Unió Sindical
Més enllà de les mobilitzacions, el sindicat reclama actualitzar anualment tots els salaris segons l’IPC, recuperar el poder adquisitiu perdut i establir un salari mínim adaptat al cost real de la vida. En matèria d’habitatge, defensa reforçar la regulació dels lloguers, ampliar el parc públic i garantir que els joves puguin emancipar-se sense destinar una part desproporcionada dels ingressos a pagar un pis. També demana revisar les pensions d’acord amb l’encariment de la vida per evitar que les persones jubilades hagin d’abandonar el país per motius econòmics.
La proposta incorpora igualment una reforma del finançament de la CASS, amb l’objectiu de sufragar progressivament la sanitat mitjançant els pressupostos públics i preservar els recursos destinats a les pensions. En l’àmbit fiscal, la Unió Sindical planteja augmentar els mínims exempts de l’IRPF i revisar-ne els trams, alhora que reclama més recursos per a la representació sindical. Finalment, exigeix que les reivindicacions es tradueixin en acords escrits, amb terminis d’execució i mecanismes de seguiment, perquè les eventuals negociacions no quedin limitades a declaracions d’intencions.