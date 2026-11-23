La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha reclamat a Govern un reforç immediat de la Inspecció de Treball després dels dos accidents laborals registrats en cinc dies, un dels quals va provocar la mort d’uns treballador de 61 anys a Escaldes-Engordany. Així, i en un comunicat emès aquest dilluns, el sindicat ha denunciat la manca de recursos i controls en matèria de seguretat laboral, tot advertint que «no podem normalitzar aquests fets ni considerar-los inevitables. Darrere de cada accident hi ha persones i famílies. Treballar no pot significar jugar-se la vida».
Una de les principals preocupacions de l’USdA és la manca de garanties de confidencialitat per als treballadors que denuncien irregularitats davant Inspecció de Treball. Segons l’organització, la informació de les denúncies pot acabar en mans de les empreses afectades, fet que facilitaria la identificació dels denunciants i els exposaria a possibles represàlies. En aquest sentit, el sindicat alerta que «un treballador no hauria d’haver de triar entre denunciar una situació de risc i conservar el seu lloc de treball» i reclama revisar els procediments per protegir-ne la identitat. Paral·lelament, exigeix que les empreses garanteixin una formació preventiva efectiva, especialment en sectors de risc com construcció, enderrocs i treballs en alçada.
«Un treballador no hauria d’haver de triar entre denunciar una situació de risc i conservar el seu lloc de treball […] No es pot construir la competitivitat del país sobre la precarietat ni la sobrecàrrega» – Unió Sindical
A més, l’organització també qüestiona els resultats de l’aplicació de la Llei 34/2008 de seguretat i salut en el treball, la qual aquest desembre complirà 18 anys, i recorda que quatre mandats governamentals han tingut la responsabilitat de garantir-ne el compliment des del 2011. «18 anys de llei i quatre mandats de Govern: quins resultats podem presentar?», es pregunta l’USdA, qui denuncia la persistència de mancances en els controls preventius i en la protecció dels empleats. Així mateix, reclama que es garanteixi la participació dels delegats de personal en la detecció de riscos i l’aplicació de mesures de seguretat.
Més enllà de les inspeccions, el sindicat relaciona els riscos laborals amb la manca de mà d’obra, les dificultats d’accés a l’habitatge i uns salaris que no evolucionen al mateix ritme que el cost de la vida. Segons l’USdA, aquestes circumstàncies afavoreixen la sobrecàrrega de les plantilles i les jornades exigents, mentre que la dependència econòmica pot dificultar que els treballadors denunciïn situacions perilloses. En aquest sentit, l’organització sosté que «no es pot construir la competitivitat del país sobre la precarietat ni la sobrecàrrega dels treballadors» i reclama abordar aquestes problemàtiques estructurals.
Davant d’aquesta situació, l’USdA ha presentat un decàleg de mesures que inclou l’ampliació dels recursos d‘Inspecció de Treball, l’increment dels controls preventius, la investigació dels accidents greus i mortals i la publicació periòdica de dades sobre sinistralitat, infraccions i sancions. També exigeix protegir la identitat dels denunciants, garantir els drets dels representants dels treballadors i aplicar les sancions corresponents a les empreses infractores. El sindicat conclou que «la prevenció no és una despesa prescindible ni un tràmit burocràtic: és una obligació legal, una responsabilitat empresarial i un deure de les institucions públiques».