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  • El llibre d'Adolf Hitler també estaria disponible a la Xarxa de Biblioteques d'Andorra. | Marvin Arquíñigo
Sergi Gil Bosch
Venta de llibres

‘Mein Kampf’ continua a la venda en altres llibreries del Principat malgrat la retirada d’exemplars a Llibre Idees

La Llibreria confirma que encara el comercialitza sense problemes, mentre que la Biblioteca Pública en conserva un exemplar exclòs de préstec

Des que s’han retirat diversos exemplars de ‘Mein Kampf’ d’una coneguda llibreria del Principat sota el pretext que promouen l’odi, sorgeix una gran pregunta: es pot aconseguir l’infame llibre d’Adolf Hitler a Andorra? Llibres Idees va ser l’epicentre de la polèmica, el lloc on es podia adquirir la versió expurgada, fins que agents de la policia van retirar els exemplars que hi havia a la venda.

Segons informen fonts properes a la llibreria, «és un llibre que la gent ha comprat, ja sigui per curiositat o, per exemple, en el cas d’estudiants universitaris que han fet treballs de final de grau o de final de carrera, tant sobre geopolítica com sobre temes de la Segona Guerra Mundial o del context anterior a la Segona Guerra Mundial. Han utilitzat aquest llibre com a part de la bibliografia per a les seves presentacions o els seus estudis». Així mateix, també han afirmat que està disponible en altres establiments: «És un llibre que està disponible a totes les biblioteques comunals d’Andorra. La versió expurgada s’ha venut des de sempre».

«És un llibre que la gent ha comprat, ja sigui per curiositat o, per exemple, en el cas d’estudiants universitaris que han fet treballs de final de grau o de final de carrera» – Llibre Idees

Des d’un altre establiment, La Llibreria, també afirmen que tenen a la venda exemplars d’aquest llibre. «Jo sí que el tinc, tinc la versió que es pot vendre a Espanya i, de fet, es pot comprar directament a la distribuïdora», han assegurat des del negoci, tot remarcant que en cap moment se’ls ha demanat que el retirin ni han tingut problemes amb la policia. «La policia mai m’ha posat problemes per distribuir-lo. De fet, aquí a Andorra mai han retirat cap llibre, tot i que amb alguns s’ha intentat fer. De totes maneres, a mi mai m’han demanat explicacions per vendre un llibre que legalment es pot vendre».

En canvi, des de la llibreria ‘La Trenca’ asseguren que ‘Mein Kampf’ no es troba entre els llibres del seu catàleg. Tanmateix, sí que el van tenir durant un temps, ja que era un dels exemplars que havien quedat al local del negoci anterior: «En els cinc anys que portem mai l’hem tingut al catàleg. Ens surt perquè potser el vam heretar de La Puça, que sí que l’havia tingut en algun moment». Val a dir que el llibre també està disponible a la Xarxa de Biblioteques d’Andorra, concretament a la Biblioteca Pública del Govern, on hi ha un exemplar que està exclòs de préstec. A botigues digitals com Amazon o La Casa del Libro també es pot comprar amb facilitat.

Pel que fa a les universitats, on es podria esperar que hi hagués algun exemplar per motius d’estudi, sembla que no n’hi ha cap, almenys a la Universitat d’Andorra i a la Universitat Carlemany. En el cas de la primera, tot i que no disposen de ‘Mein Kampf’, afirmen que compten amb sis llibres que tracten sobre el dictador i la seva vida, mentre que des de la Carlemany asseguren que el seu catàleg digital depèn de l’editorial Planeta, la qual no disposa d’una edició del llibre d’Adolf Hitler.

Així doncs, malgrat la polèmica generada per la retirada dels exemplars de ‘Mein Kampf’, l’obra d’Adolf Hitler continua sent accessible al Principat, tant en algunes llibreries com a través de plataformes digitals. Una situació que posa de manifest que la intervenció policial no ha impedit l’accés al llibre i que manté obert el debat sobre els límits de la seva comercialització.

La retirada d’exemplars de ‘Mein Kampf’ posa en qüestió els límits de l’autoritat i el dret a accedir a obres històriques

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