L’avantprojecte de seguretat contra incendis de la Querola va ser rebutjat fins a dues vegades perquè no complia les exigències reglamentàries, segons ha reconegut la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en una resposta escrita a la consellera general socialdemòcrata Laia Moliné. La titular ministerial ha explicat que durant l’execució de les obres es van introduir modificacions respecte del projecte inicial autoritzat, les quals van obligar a tramitar una nova llicència de construcció. En aquest procediment, l’Àrea de Seguretat i Qualitat Industrial va examinar l’avantprojecte i va detectar diverses mancances, motiu pel qual «es va requerir que es completés i s’ampliés la informació aportada».
«L’avantprojecte presentat no havia pogut obtenir una valoració favorable a causa de diverses mancances detectades. En conseqüència, restaven pendents actuacions i modificacions que la direcció facultativa havia d’incorporar a l’obra abans que es pogués verificar definitivament el compliment de la normativa i atorgar la cèdula d’habitabilitat», ha detallat Marsol, indicant que entre la documentació que encara s’havia de presentar figuraven els projectes executius de seguretat contra incendis, d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i d’instal·lacions de molt baixa tensió i fibra òptica.
«Restaven pendents actuacions i modificacions que la direcció facultativa havia d’incorporar a l’obra abans que es pogués verificar definitivament el compliment de la normativa i atorgar la cèdula d’habitabilitat» – Conxita Marsol
Pel que fa a les actuacions d’Inspecció de Treball, entre els anys 2021 i 2026 es van efectuar set inspeccions a l’obra, totes relacionades amb accidents laborals. Les dues darreres, efectuades el 9 de desembre del 2024 i l’1 de juny del 2026, van permetre comprovar que les zones examinades disposaven dels extintors corresponents. Altrament, també s’ha posat de manifest que «el Reglament de prevenció contra incendis no estableix cap distància fixa o mínima entre les construccions i les masses forestals circumdants», tot assenyalant que es comprova la disponibilitat d’accessos adequats per als vehicles d’emergència i de la xarxa d’hidrants corresponent. En el cas de la Querola, les separacions i els accessos existents es van considerar suficients.
Així i tot, i malgrat tota aquesta sèrie de ‘deficiències’ detectades en el projecte, Govern ha defensat que l’incendi no evidenciava una insuficiència de la normativa vigent que justifiqués modificar-la. En aquest sentit, cal recordar que el Reglament de seguretat contra incendis en edificis d’habitatges i oficines data del 1981, tot i que Marsol ha sostingut que continua sent funcional. «La seva antiguitat, per si mateixa, no permet concloure que el Reglament sigui ineficaç i, amb els elements disponibles en aquell moment, no hi havia cap dada que fes possible atribuir a aquesta antiguitat una incidència en l’origen o la propagació de l’incendi», ha argumentat.
«Amb els elements disponibles en aquell moment, no hi havia cap dada que fes possible atribuir l’antiguitat del Reglament a una incidència en l’origen o la propagació de l’incendi» – Conxita Marsol
Finalment, la ministra ha confirmat que la redacció tècnica del nou reglament de seguretat contra incendis ja està finalitzada i es troba en fase de revisió, abans de traslladar-lo als bombers, als col·legis professionals d’enginyers i arquitectes i als organismes d’inspecció i control. Així, el futur text substituirà les normatives dels anys 1978 i 1981 i incorporarà mesures específiques per a construccions situades en entorns forestals, especialment en matèria d’accessibilitat, evacuació i prevenció de la propagació del foc, tot i que encara no s’ha concretat un calendari definitiu d’aprovació. Paral·lelament, el Pla especial d’incendis forestals es troba en fase inicial i haurà de permetre identificar els nuclis i les edificacions exposats a aquests riscos.