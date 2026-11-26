A falta d’unes hores per exhaurir el termini establert per votar des del Principat, els voltants de l’Ambaixada d’Espanya estan plens de residents espanyols que volen exercir el seu dret a vot en les eleccions generals d’aquest diumenge 29 de novembre. En aquesta jornada electoral, el país fronterer decidirà qui serà el nou president del Govern arran de que Pedro Sánchez, l’actual dirigent, convoqués eleccions anticipades dins del seu mandat davant la crispació social i política que travessa l’estat veí. En aquest sentit, el líder socialista revalida la seva candidatura després de vuit anys consecutius al capdavant de l’Executiu espanyol.
Amb motiu del context social convuls que afecta Espanya causat pel ressorgiment de l’ultradreta i l’inflació en el preu de l’habitatge, entre d’altres factors, aquestes eleccions han assolit major importància entre la població amb l’objectiu de revertir la situació i millorar les condicions de vida dels ciutadans. Per aquesta raó, des de El Periòdic s’ha consultat a alguns votants per tal de conèixer la seva opinió al respecte. En línies generals, la valoració del clima polític i social ha estat molt negativa, tot assenyalant que ara «és més necessari que mai» anar a votar. En cas d’absentisme, els votants preguntats per aquest mitjà s’han mostrat pessimistes, defininit un «futur incert» per a Espanya si no es capgira la conjuntura actual.
Concretament, Ricard, un dels votants, ha remarcat que «cadascú és lliure d’expressar la seva opinió mitjançant el vot, ja que quedant-se a casa no se soluciona res». En la mateixa línia, Concepció ha assegurat que «si fos per mi, no votaria a ningú perquè no m’agrada cap partit polític, però que en aquest cas s’ha de votar». A més, Sara ha posat en valor la rellevància del dret a vot, el qual «ha costat molt d’aconseguir, especialment pel que fa al sufragi femení» així com ha fet referència a la conscienciació de la ciutadania en aquestes eleccions, «per tant, hi anirà molta gent a les urnes», ha afegit.
En aquest aspecte, tant joves com grans s’hi han sentit interpel·lats. Unai ha afirmat que sens dubte, cal votar enmig del clima enrarit del país. Àlex ha anat més enllà, destacant que «existeixen dos bàndols molt marcats i polaritzats: l’esquerra i la dreta». Els dos joves han seguit de manera superficial la campanya electoral a través de les xarxes socials i han coincidit en què els diferents debats reflecteixen aquesta divisió de posicionaments tan gran en la societat espanyola. D’altra banda ,la gent gran també s’han informat dels debats, com l’Anna i el Carlos, els quals han descrit la situació com «un desastre lamentable», protestant perquè no es compleixen amb les propostes plantejades,»molt parlar i a l’hora de la veritat res de res», ha lamentat Anna.
Facilitats per votar a l’Ambaixada
El fet de viure a Andorra ha impulsat a molts espanyols a sol·licitar el vot de diferents formes, ja sigui per correu o de forma presencial a l’Ambaixada. Segons les persones consultades, es tracta d’un tràmit senzill de dur a terme, «amb una informació molt ben explicada de la documentació requerida», tal com ha declarat Sara Àlex ha corroborat que és molt ràpid de fer i el personal «t’ajuda en cas de ser necessari», sent la primera vegada que vota des d’Andorra. Per a la resta de votants, és un tràmit habitual quan hi ha eleccions.
Pel que fa al temps d’espera, Unai no ha trobat gaire cua a la seva taula «perquè voto a un altre comunitat autònoma». En canvi, els votants a Catalunya han trobat el servei col·lapsat, encara que «no és un tràmit complex», tal com ha comentat Ricard. Finalment, tots han confirmat que sabien a qui votarien. En aquest sentit, malgrat tenir alguns dubtes a l’inici, els votants han estat segurs del seu vot, «creient el que serà millor pel país», ha conclòs Àlex.