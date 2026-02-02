La Policia deté el conductor implicat en l’atropellament d’una dona a la Vall d’Incles

La Policia ha detingut diumenge a la tarda un turista de 41 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per lesions per imprudència, després d’atropellar una dona en un accident a la Vall d’Incles. Els fets han tingut lloc entorn les 16.00 hores a la CG-2, a l’altura del punt quilomètric 15,950, en un tram amb força afluència de vehicles coincidint amb la sortida de les pistes d’esquí.
Segons la informació facilitada, el turisme, amb matrícula espanyola, circulava en sentit ascendent quan el conductor hauria perdut el control del vehicle per causes que s’estan investigant. El cotxe s’ha desplaçat cap al lateral dret de la via i ha col·lidit contra la part posterior d’un altre turisme que es trobava aturat, moment en què una dona descarregava caixes del maleter. A conseqüència de l’impacte, la víctima, una resident de 24 anys, ha resultat ferida i ha estat traslladada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius de la Policia, els Bombers, el Servei d’Urgències Mèdiques i agents de circulació de Canillo. L’accident ha provocat retencions de trànsit en ambdós sentits de la marxa durant una estona, tot i que la mobilitat ha quedat restablerta posteriorment.
El conductor causant de l’atropellament també va resultar ferit lleu i va ser traslladat a l’hospital. Un cop va rebre l’alta mèdica, va ser conduït al despatx central de la policia, on va quedar detingut. Segons fonts policials, l’home va donar negatiu en la prova d’alcoholèmia.