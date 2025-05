Balanç policial del cap de setmana

La Policia deté cinc turistes per accedir al país amb 4,3 grams de cocaïna i 24,8 grams d’haixix

El cos d'ordre arresta tres persones més durant el cap de setmana entre les quals sumen gairebé dos grams més de la mateixa substància

En relació amb els delictes contra la salut pública, durant el darrer cap de setmana, la Policia va detenir divendres a la tarda a la frontera amb França a cinc turistes –dos homes de 27 anys, dos de 28 i una dona de 29– per accedir al Principat amb un total de 4,3 grams de cocaïna i 24,8 grams d’haixix. El mateix divendres, però a la nit i a l’altra frontera, es va arrestar un altre turista, de 39 anys, amb 0,5 grams també de cocaïna.

La matinada de diumenge a Andorra la Vella, un altre home, de 25 anys, va ser detingut en possessió de 0,75 grams de la mateixa substància. Una estona més tard, també a la capital, es va arrestar una dona de 34 anys per conduir amb una taxa d’alcoholèmia d’1,21 a qui, un cop en dependències policials, se li van trobar 0,7 grams de cocaïna.

Altres dues persones van ser detingudes la matinada de diumenge per conduir sota els efectes de l’alcohol. Es tracta d’un home de 47 anys arrestat a Sant Julià de Lòria amb un positiu d’1,09 i d’un home de 35 anys detingut a Andorra la Vella per conduir fent ziga-zagues amb una taxa d’alcoholèmia de 2,07. Durant el control d’aquest últim, l’home va amenaçar de mort un dels components de la patrulla i, per tant, també se’l va haver de detenir com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat.