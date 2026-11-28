El portal oficial de la Policia (www.policia.ad) ha estat víctima d’una intrusió informàtica que n’ha alterat el contingut habitual. Actualment, la pàgina mostra la signatura ‘BY GOTHIC PANDA ENTERPRISES’ i el missatge ‘Massa lleis per als qui no tenen res, massa llibertat per als qui roben milions’, en substitució de la informació que habitualment publica el cos policial. De moment, no han transcendit detalls sobre l’abast de la intrusió ni les circumstàncies en què s’ha produït. Tampoc no s’ha confirmat si s’ha produït un accés a dades o si la incidència s’ha limitat a la modificació del contingut del web.