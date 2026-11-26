La necessitat de mantenir la protecció dels llogaters mentre no hi hagi alternatives assequibles suficients ha tornat a enfrontar Govern i oposició al Consell General, en un debat en què la majoria parlamentària ha defensat la continuïtat del calendari de descongelació dels contractes. Doncs, la cambra ha rebutjat, per 20 vots en contra i set a favor, la moció presentada pel Partit Socialdemòcrata (PS) que instava l’Executiu a modificar urgentment la llei i establir una nova pròrroga fins que existissin garanties residencials suficients. Una proposta que ha evidenciat les diferències entre els grups sobre la situació del mercat immobiliari i, especialment, sobre la capacitat de les mesures actuals per protegir les famílies.
«Si avui ens haguéssim despertat tots i haguéssim dit que aixequem de manera indiscriminada les pròrrogues dels contractes de lloguer, estaria el país preparat per fer-hi front?», ha plantejat el conseller socialdemòcrata Pere Baró a l’inici de la seva intervenció. Una pregunta amb la qual ha volgut qüestionar la retirada progressiva d’una protecció que, ha recordat, afecta prop de 20.000 contractes, també defensant que també cal protegir els contractes signats entre el 2022 i el 2025, impulsar un índex de preus de referència i ampliar el parc públic d’habitatge abans d’avançar en la descongelació. «No volem una pròrroga sine die. Volem una pròrroga que s’acabi quan tinguem totes les eines al nostre abast, i no hi són», ha insistit, advertint que la manca d’alternatives ja està generant incertesa entre els llogaters.
Concòrdia ha compartit el diagnòstic dels socialdemòcrates i ha apuntat que la retirada de les mesures extraordinàries no pot respondre únicament a un calendari, sinó que ha d’estar condicionada a l’evolució del mercat. És per això que la consellera Núria Segués ha exemplificat les desigualtats que pot generar la normativa amb dues famílies d’un mateix edifici, una amb un contracte del 2021 i una altra que, malgrat portar-hi més anys, en va signar un de nou el 2022 després d’acceptar un increment del lloguer. «La primera es pot beneficiar d’una pròrroga fins a l’any 2030, la segona no», ha exposat, remarcant que «no té sentit retirar les mesures extraordinàries de protecció mentre persisteixen les circumstàncies també extraordinàries que van justificar l’adopció de la intervenció del mercat«.
S’ha tractat d’una posició que ha topat amb el rebuig del grup parlamentari demòcrata, des del qual el seu president, Jordi Jordana, ha defensat que les mesures i els recursos disponibles ja permeten afrontar les situacions de vulnerabilitat, afirmant que, «per a nosaltres, les mesures i els recursos són suficients». Així mateix, ha rebutjat que existeixi una situació generalitzada de risc residencial que justifiqui suspendre la descongelació, i ha recordat els mecanismes de detecció i derivació dels serveis socials, els ajuts al lloguer i els habitatges destinats a emergències, i ha insistit que «ningú es queda al carrer en aquest país». En afegit, ha considerat que la moció planteja una intervenció sense un termini concret de finalització, contrària al model de la majoria. «Podem parlar perquè es poden trobar acords amb altres qüestions, però amb aquestes serà difícil», ha advertit, si bé s’ha mostrat disposat a estudiar ajustaments en els requisits i llindars d’accés.
Des de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi també ha defensat la desintervenció progressiva i ha rebutjat que es tracti d’una retirada sobtada de les garanties dels arrendataris. El conseller ha insistit que les pròrrogues continuen acompanyades de limitacions dels increments vinculades a l’IPC i de diferents programes d’ajuts, alhora que ha advertit que les notificacions dels propietaris que exigeixen abandonar un habitatge protegit o acceptar pujades irregulars «no són legals». Per la seva banda, la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha justificat el vot contrari pels efectes que considera que tindria una nova prolongació de les pròrrogues sobre l’oferta immobiliària. En la línia, ha assegurat que «aquesta moció, el que no fa és protegir els llogaters, el que farà és deixar-los sense pis», incidint que una intervenció prolongada pot incentivar la venda d’habitatges en lloc del seu manteniment al mercat de lloguer.
Les diferències s’han accentuat durant els successius torns de rèplica, especialment al voltant de si l’Executiu ha fet prou per preparar la retirada de les pròrrogues. El primer a prendre la paraula ha estat Baró, qui ha reconegut que s’han impulsat mesures i que el parc públic ha crescut, però ha insistit que els resultats continuen sent insuficients. «Amb set anys no s’ha fet la feina que s’havia de fer», ha lamentat, mentre que Jordana ha defensat que Govern disposa dels recursos necessaris per atendre els casos de vulnerabilitat i ha tornat a rebutjar una intervenció de durada indeterminada. Ha estat llavors quan el socialdemòcrata ha retret a la majoria que no hagués plantejat esmenes per intentar acostar posicions: «Aquesta moció es podia haver esmenat perfectament i arribar a un punt mig».
El debat s’ha tancat després de dues hores sense cap acostament sobre el futur de les pròrrogues, malgrat les reiterades crides del PS a buscar un consens parlamentari. En tot cas, Baró ha agraït el suport de Concòrdia i ha qualificat el rebuig de la iniciativa d'»oportunitat perduda», responsabilitzant els grups contraris de les conseqüències que, ha advertit, pot comportar l’aplicació del nou règim a partir del gener vinent. Per contra, la majoria ha reiterat que mantindrà el model de descongelació progressiva aprovat al juny, defensant que les garanties existents permeten compatibilitzar la protecció de les persones vulnerables amb una retirada gradual de la intervenció del mercat.