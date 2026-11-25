Els elevats preus dels lloguers i la manca d’habitatge disponible s’han convertit en un obstacle afegit per a les dones que volen abandonar una situació de violència masclista. Des de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA) han alertat que el problema residencial «no és només una qüestió econòmica, sinó una barrera directa per a la llibertat i la seguretat de moltes dones«. A través de les atencions del Punt d’Informació de la Dona, l’entitat ha constatat que algunes víctimes es veuen obligades a continuar convivint amb els seus agressors perquè no troben una alternativa residencial.
«Moltes dones que s’estan separant han de continuar convivint perquè no troben pis. Abans era jo marxo, tu marxes, i ara no marxa ningú dels dos«, han indicat des de l’associació, la qual assegura que la situació ha empitjorat considerablement des de fa dues dècades. La problemàtica afecta especialment les dones amb sous baixos i amb fills a càrrec, ja que, segons l’ADA, assumir lloguers que poden arribar als 1.900, 2.000 o 2.500 euros mensuals és pràcticament impossible. «Si cobren 1.500 o 1.700 euros, com vols que paguin un pis de 1.400 i visquin i mengin? És impossible«, han lamentat en aquest sentit.
Tanmateix, des de l’entitat consideren que els pisos d’acollida temporal permeten donar una resposta immediata als casos més urgents, però alerten que el problema arriba quan les dones han de trobar una sortida definitiva: «En un moment donat, urgent, aquesta senyora la podem treure d’allà, però després què? Buscar un pis no és tan fàcil perquè ens hem trobat tots que busquem i és que no n’hi ha».
«Moltes dones que s’estan separant han de continuar convivint perquè no troben pis […] Si cobren 1.500 o 1.700 euros, com vols que paguin un pis de 1.400 i visquin i mengin?» – Associació de Dones
Seguint aquesta línia, l’Institut Andorrà de les Dones (IAD) ha confirmat que la manca d’habitatge també ha dificultat en diverses ocasions que les dones puguin abandonar els recursos d’emergència i trobar un altre lloc on viure. L’organisme ha recordat, doncs, que existeixen protocols d’actuació i circuits de protecció, així com pisos d’emergència per als casos més greus, però ha puntualitzat que aquests recursos són temporals. «El problema és trobar l’espai», han dit, remarcant que des de Govern es treballa per ampliar l’oferta de lloguer assequible i d’habitatge social.
Pel que fa a les alternatives residencials, des de l’ADA han assegurat tenir constància de dones que han aconseguit accedir a pisos de lloguer assequible després de patir situacions de violència. L’Institut Andorrà de la Dona, però, ha recordat que l’accés als habitatges socials i als de lloguer assequible segueix procediments diferents i que la gestió dels recursos i l’atenció directa a les víctimes correspon a la Secretaria d’Estat competent. Així mateix, ha assenyalat que factors com els ingressos econòmics, la situació familiar i els suports disponibles poden condicionar el procés.
D’aquesta manera, la crisi de l’habitatge es consolida com un factor que dificulta que les dones puguin trencar amb les situacions de violència i recuperar la seva autonomia. «La situació ara és que ningú dels dos vol marxar perquè no troben pis», resumeixen des de l’Associació de Dones, la qual considera que disposar d’una alternativa residencial és fonamental perquè aquestes dones puguin començar una nova vida.