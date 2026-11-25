De les 103 persones que figuraven a la llista d’espera del Jovial el passat mes de març, actualment només en queden sis. Així ho ha donat a conèixer el conseller d’Habitatge del Comú d’Andorra la Vella, Marc Torrent, durant el balanç d’aquest dimecres, en què ha incidit que la reducció respon principalment a la depuració de les sol·licituds i a la modificació dels criteris d’adjudicació del reglament, amb set persones que han accedit als pisos des del passat mes de setembre sota les noves condicions. «Quan vam treballar aquest nou reglament d’accés, el primer objectiu que ens vam marcar era recuperar l’essència del Jovial i que fos realment un eix emancipador, que promogués l’emancipació dels joves de la parròquia», ha assenyalat Torrent.
Així doncs, i coincidint amb l’aprovació del reglament, al març, la corporació comunal va tornar a contactar amb les 103 persones que integraven la llista d’espera per requerir-los la documentació corresponent a les noves condicions d’accés. Més de la meitat dels sol·licitants no van respondre al requeriment, mentre que una quarantena de persones no complien els requisits establerts, alguns dels quals tampoc satisfeien les condicions de l’anterior reglament. «Ja es va fer una depuració que fins aleshores o no s’havia fet o restava pendent en el moment de l’adjudicació del pis», ha indicat el conseller, tot apuntant que a principis d’estiu hi havia al voltant de 24 sol·licituds pendents, de les quals 14 van ser acceptades.
«Ens distorsionava una mica aquesta llista d’espera perquè en aquest període de tres anys segurament les persones ja han hagut de buscar altres recursos o buscar-se la vida d’alguna manera» – Marc Torrent
Val a dir que un dels principals canvis introduïts amb la nova normativa ha estat la substitució de l’ordre d’arribada de les sol·licituds com a criteri d’adjudicació dels habitatges, més tenint en compte que s’havia arribat a acumular una llista d’espera d’uns tres anys: «Ens distorsionava una mica aquesta llista d’espera perquè en aquest període de tres anys segurament les persones ja han hagut de buscar altres recursos o ja han hagut de buscar-se la vida d’alguna manera», ha manifestat el conseller comunal d’Habitatge, recordant que ara els quatre criteris que es tenen en compte són els anys de residència a la parròquia, l’edat, la situació econòmica i el fet que es tracti o no d’una primera emancipació.
«Una vegada hem fet tota aquesta revisió del reglament i ja tenim les primeres persones, l’objectiu és tornar a fer una campanya de comunicació explicant el Jovial, explicant que s’està intentant recuperar la seva essència per poder arribar al màxim de joves de la parròquia», ha afegit Torrent, qui ha apuntat que, pel que fa a les sis persones que actualment resten pendents d’una adjudicació, la previsió és que puguin accedir a un dels habitatges al llarg del 2027, en funció dels pisos que es vagin desocupant i de les noves sol·licituds que es registrin. En aquest sentit, cal recordar també que, ara per ara, l’edifici disposa de 80 habitatges, vuit dels quals estan cedits al Ministeri d’Afers Socials.
Dos casos de fraccionament del deute per impagament
Altrament, Torrent ha recordat que una altra de les modificacions introduïdes ha estat l’establiment d’un protocol d’actuació davant dels impagaments, després que a l’inici del mandat es detectessin dues situacions greus. El procediment contempla un primer contacte amb l’arrendatari per part de la tècnica d’Habitatge durant el primer mes d’impagament, mentre que, en cas de produir-se un segon, el cas es deriva al Departament de Social per determinar les circumstàncies d’aquest. A partir del tercer mes, el comú pot emprendre accions legals si es determina que l’impagament no respon a una problemàtica social o a una situació sobrevinguda. A hores d’ara, el comú ha fet el fraccionament del deute en un parell de casos.