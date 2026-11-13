La crònica del llibreter afectat pel cas ‘Mein Kampf’: la tarda que la llibertat de llegir va topar amb una placa policial

La polèmica per la retirada de dos exemplars de ‘Mein Kampf’, d’Adolf Hitler, de la llibreria Llibre Idees, continua deixant nous testimonis sobre com es va desenvolupar la intervenció policial del passat 7 de novembre. Després que el cas fos arxivat, els llibres retornats i la direcció de la Policia traslladés les seves disculpes a l’establiment, un dels treballadors que va presenciar els fets, Esteve Sala Soler, ha fet arribar en exclusiva a El Periòdic una crònica detallada de tot el que va viure aquella tarda.
Quan un llibre es converteix en una qüestió policial
Crònica en primera persona de la intervenció policial en una llibreria d’Andorra el 7 de novembre de 2026
Esteve Sala Soler – Llibreter
El dissabte 7 de novembre, al voltant de les 19.50 hores, un home va entrar a la llibreria on treballo acompanyat de la seva dona i els seus dos fills. Era una tarda de feina habitual, amb diversos clients a l’establiment, i res no feia pensar que aquella visita acabaria provocant una intervenció policial, la retirada de dos llibres i una considerable repercussió mediàtica.
Després de recórrer la botiga, el fill es va fixar en un exemplar de Mein Kampf, d’Adolf Hitler, exposat en una de les prestatgeries. Segons em va confirmar posteriorment el meu company, el noi va preguntar si aquell llibre era legal. La seva germana també era present, però no va ser qui va descobrir l’exemplar ni qui va formular la pregunta.
L’home va agafar el llibre, el va examinar i va consultar el seu telèfon mòbil. Després de conversar amb la família, van abandonar l’establiment sense dirigir-se als treballadors.
Ja a l’exterior, l’home va efectuar una trucada telefònica. El meu company em va advertir que semblava estar trucant a la policia. Mentrestant, els dos fills van tornar a entrar breument a la llibreria, van observar novament el llibre entre gestos de diversió i van sortir. Jo vaig aprofitar aquell moment per anar a buscar un cafè.
Quan vaig tornar, la intervenció encara no havia començat.
Aproximadament sis minuts després de la seva primera sortida, l’home va tornar a entrar, aquesta vegada amb el telèfon a la mà. Es va dirigir directament a la prestatgeria, va agafar els dos exemplars de Mein Kampf que hi havia exposats i els va fotografiar.
Tot seguit, es va acostar al mostrador, hi va deixar els llibres i va mostrar una placa professional, identificant-se com a membre del Cos de Policia.
Ens va comunicar que la venda d’aquell llibre era il·legal, va qualificar els fets de delicte i ens va indicar que no podíem mantenir els exemplars exposats al públic. També va anunciar que una patrulla policial es desplaçaria fins a l’establiment.
Davant d’aquesta indicació, vaig retirar els dos llibres de la vista dels clients i els vaig col·locar en un moble situat darrere del mostrador, fora de l’abast del públic.
L’home va continuar desplaçant-se per la llibreria i es va acostar a conversar amb una persona que semblava conèixer. Mentrestant, jo vaig fer una cerca a Google per comprovar la legalitat del que ens acabava d’afirmar.
Quan va tornar a acostar-se al mostrador, li vaig demanar si em podia mostrar novament la placa professional. Volia documentar la identificació de la persona que estava intervenint en l’establiment.
L’home es va acostar i em va preguntar reiteradament si volia veure-la. Mentre me la mostrava, vaig intentar fotografiar-la amb el meu telèfon mòbil. En aquell moment, va fer un moviment amb la mà i va apartar el dispositiu que jo sostenia.
El telèfon no va caure a terra ni va patir desperfectes, i el gest no em va causar cap lesió física. Tanmateix, vaig viure aquella reacció com una situació intimidatòria.
Durant l’intercanvi, recordo que em va preguntar si estava boig per intentar fotografiar la placa. També es va oposar expressament al fet que la fotografiés. Vaig acceptar la negativa i no vaig tornar a intentar-ho.
Aquest episodi va quedar enregistrat per les càmeres de seguretat de la llibreria. Les imatges permeten observar el moviment sobre el telèfon, encara que no disposen d’àudio per reproduir les paraules intercanviades.
Després d’això, l’home es va dirigir a la persona amb qui havia estat parlant, li va fer un gest amb el cap i li va donar una palmada a l’esquena abans d’abandonar l’establiment. Poc després, aquella persona es va acostar al mostrador, va comprar un exemplar de Psicòpates integrats i també va marxar.
Des del moment en què l’home havia mostrat inicialment la placa fins que va sortir de la llibreria, havien transcorregut aproximadament quatre minuts.
Uns set minuts després, va tornar a entrar per tercera vegada.
En aquesta ocasió, ens va comunicar que una patrulla estava de camí per intervenir els llibres i ens va indicar que havíem de tenir preparada la documentació d’identitat.
El meu company no disposava del seu document en aquell moment, de manera que va haver de comunicar-se amb la seva parella, que es trobava a l’establiment, perquè demanés a un familiar que l’hi portés.
La conversa es va allargar mentre l’home continuava a la llibreria. Durant aquesta estona també es van produir intercanvis amb alguns clients presents, que es van interessar pel que estava succeint. Paral·lelament, es va plantejar la necessitat de contactar amb la responsable de l’establiment.
Malgrat la situació, nosaltres continuàvem treballant i atenent els clients.
Finalment, l’home va tornar a sortir. Aproximadament cinc minuts després, va entrar per quarta vegada, ara acompanyat de dos agents uniformats del Cos de Policia, un home i una dona.
Els tres es van dirigir al mostrador. Els agents acabats d’arribar ens van preguntar quins eren els llibres objecte de la intervenció i el meu company els va indicar la prestatgeria on havien estat exposats.
Els exemplars, que inicialment havíem apartat darrere del mostrador, havien estat traslladats al magatzem. El meu company els va recuperar i els va tornar a col·locar momentàniament a la prestatgeria.
L’agent uniformada va fotografiar els llibres. Seguidament, amb els altres dos agents presents, es va indicar que es fotografiés també el conjunt de la prestatgeria. Un cop fetes les fotografies, els exemplars van ser retirats novament.
El meu company els va portar fins al mostrador i els va passar pel lector de codis de barres.
Mentrestant, l’agent uniformat va comunicar al primer policia que podia abandonar l’establiment, ja que ells es farien càrrec de la intervenció. L’home va sortir de la llibreria.
A partir d’aquell moment, el desenvolupament dels fets va adquirir un caràcter sensiblement diferent.
Els dos agents uniformats van mantenir un tracte cordial amb nosaltres. Ens van explicar que els llibres serien intervinguts i que caldria identificar-nos. També ens van preguntar per la procedència dels exemplars i per la seva distribució.
La identificació dels dos treballadors es va efectuar durant aquesta fase. Quan vam preguntar pel motiu del requeriment, se’ns va indicar que responia al protocol policial.
L’agent uniformat ens va transmetre que probablement recuperaríem els llibres en poc temps. Segons recordo de les seves explicacions, els exemplars havien de quedar a disposició judicial perquè se’n valorés la legalitat.
L’agent uniformada va introduir els dos llibres en una bossa de plàstic, que va quedar damunt del mostrador mentre efectuava una trucada telefònica.
Aproximadament un minut després d’haver marxat, el primer agent va tornar a entrar a la llibreria per cinquena vegada. Es va acostar a l’agent uniformat i el va apartar momentàniament per mantenir-hi una conversa.
Desconec el contingut d’aquell intercanvi, però la conversa queda registrada visualment a les càmeres de seguretat.
Després d’aquesta breu intervenció, el primer agent va abandonar novament l’establiment, aquesta vegada de manera definitiva pel que vaig poder observar.
Els dos agents uniformats van continuar conversant amb nosaltres. Durant aquesta última fase, també hi van intervenir alguns clients presents, i el clima va ser més tranquil que durant els primers moments de l’actuació.
Finalment, els agents van abandonar la llibreria amb els dos exemplars intervinguts. La seva sortida va coincidir amb el final de la meva jornada laboral, de manera que vaig sortir de l’establiment pràcticament al mateix temps. El meu company va romandre a la botiga.
No se’ns va lliurar cap justificant de la retirada dels llibres.
Els exemplars intervinguts corresponien a una edició de Mein Kampf publicada per l’editorial Total Books, amb ISBN 9786078578085.
Els dies següents, els fets van adquirir una repercussió mediàtica que difícilment hauríem imaginat aquella tarda.
Abans de la devolució dels exemplars, la direcció policial va contactar telefònicament amb Pamela, la responsable de la llibreria, per presentar-li disculpes i comunicar-li que els llibres serien retornats.
El dimarts 10 de novembre, tres dies després de la intervenció, els dos exemplars van tornar a l’establiment.
Paradoxalment, la retirada policial va acabar despertant un interès considerable per adquirir precisament el llibre que havia estat objecte de la intervenció. Arran de la repercussió mediàtica, vam observar un augment de l’interès dels clients per aquesta obra.
El divendres 13 de novembre vam comparèixer davant la direcció del Cos de Policia per exposar el nostre relat dels fets.
Al llarg d’aquesta reconstrucció he procurat distingir allò que vaig presenciar directament, els detalls que he contrastat posteriorment amb el meu company i les circumstàncies que es poden observar a les gravacions de seguretat.
Considero important fer aquesta distinció perquè explicar una intervenció policial no hauria de consistir a atribuir intencions a les persones implicades, sinó a descriure amb precisió les seves actuacions.
També em sembla necessari diferenciar el comportament del primer agent del dels dos policies uniformats que van arribar posteriorment. La seva actitud envers nosaltres va ser cordial i va contribuir a rebaixar la tensió de la situació.
Més enllà de l’episodi concret, els fets plantegen una qüestió que considero fonamental per a qualsevol llibreria: la diferència entre posar una obra a disposició del públic i compartir o promoure les idees que conté.
La presència d’un llibre en una prestatgeria no constitueix, per si mateixa, una adhesió ideològica al seu contingut. Les llibreries són també espais d’accés a documents històrics, de coneixement i de confrontació crítica amb idees que poden resultar profundament rebutjables.
La història no desapareix perquè deixem de tenir-ne els llibres a l’abast.
I precisament per això considero que qualsevol actuació que afecti la circulació d’una obra hauria d’estar fonamentada en criteris jurídics clars, no en la simple percepció individual de la seva conveniència.
No escric aquesta crònica per reclamar un càstig ni per atribuir responsabilitats que no em correspon determinar. Ho faig perquè vaig presenciar els fets, perquè una part significativa va quedar enregistrada i perquè considero legítim explicar públicament què va succeir.
Al capdavall, aquella tarda jo només estava treballant en una llibreria.
I tot va començar amb una pregunta sobre si un llibre era legal.
La llibertat de llegir i els límits de l’autoritat
Quan aquell home ens va comunicar que estàvem cometent un delicte per vendre un llibre, la situació em va semblar, en un primer moment, gairebé còmica. Tanmateix, la sensació va canviar quan vaig prendre consciència que no es tractava simplement d’un client expressant una opinió, sinó d’una persona que s’havia identificat com a agent de policia.
La seva afirmació em va despertar curiositat i em va portar a comprovar-ne el fonament legal. Però també em va intimidar. La diferència entre una opinió equivocada i una ordre formulada des d’una posició d’autoritat és que la segona pot tenir conseqüències immediates sobre qui la rep.
Una persona pot passar, en qüestió de segons, de ser un client qualsevol a exercir autoritat sobre els treballadors d’un establiment. Aquesta transformació ens situa en una posició de vulnerabilitat: el primer impuls és obeir, fins i tot quan desconeixem si allò que se’ns exigeix té un fonament jurídic suficient.
Considero que la identificació professional no hauria de substituir l’explicació de les bases legals d’una intervenció. L’autoritat no pot descansar únicament en el fet de posseir-la; també ha de poder justificar el seu exercici.
Quan vaig intentar fotografiar la placa, la meva intenció era deixar constància de la identitat professional de l’agent per si posteriorment calia aclarir els fets. No pretenia provocar-lo ni qüestionar-lo personalment.
La seva reacció em va semblar intimidatòria, desproporcionada i injusta. En aquell moment desconeixia si fotografiar la identificació podia tenir conseqüències legals per a mi. Tampoc sabia quins límits jurídics tenia la seva actuació. Aquesta incertesa, combinada amb la diferència d’autoritat entre nosaltres, em va fer sentir que no podia expressar lliurement els meus dubtes.
Amb els dos agents uniformats que van arribar posteriorment, en canvi, vaig sentir que podia conversar, preguntar i expressar el meu punt de vista sense experimentar aquella mateixa sensació d’amenaça. Aquesta diferència em sembla important perquè demostra, almenys en la meva experiència, que l’exercici de l’autoritat no ha d’estar renyit amb la cordialitat.
El que més em preocupa d’aquest episodi és la desprotecció que pot experimentar un ciutadà quan desconeix la legislació aplicable i es troba davant d’una altra persona que, tot i exercir autoritat, també pot equivocar-se en la seva interpretació.
Per això considero fonamental que les institucions garanteixin que les normes que limiten l’actuació dels ciutadans també siguin respectades pels qui tenen la responsabilitat de fer-les complir.
Una llibreria no és una declaració ideològica
Pel que fa al llibre, la meva posició és senzilla: una llibreria existeix per facilitar l’accés a les obres, no per decidir quines idees són prou acceptables perquè els ciutadans puguin conèixer-les.
Vendre un llibre no significa militar en les idees del seu autor. Posar una obra a disposició del públic no implica defensar-ne el contingut, de la mateixa manera que estudiar un fenomen històric no significa justificar-lo.
La difusió militant d’una ideologia respon a una voluntat de promoció i adhesió. La venda d’un llibre, per si sola, no permet atribuir aquesta voluntat a qui el comercialitza.
Em preocupa especialment la idea que algunes persones es considerin legitimades per decidir què poden llegir les altres.
Per censurar una obra amb criteri, caldria conèixer-ne el contingut. Però aleshores apareix una contradicció: per quin motiu qui coneix una obra hauria de poder decidir que els altres no tenen dret a examinar-la? I si ni tan sols la coneix, sobre quina base pretén prohibir-ne l’accés?
No considero que la població necessiti ser protegida de qualsevol idea rebutjable mitjançant la seva ocultació. Considero que necessita eines per comprendre-la, contrastar-la i qüestionar-la.
Si un client em preguntés per què venem Mein Kampf, li respondria que venem llibres, que aquesta és la nostra feina. Probablement li recomanaria altres lectures que considero literàriament i intel·lectualment més valuoses. Però no li negaria la possibilitat de comprar-lo pel simple fet que jo desaprovi profundament les idees que conté.
Ser llibreter significa compartir una cosa extraordinària: l’accés al coneixement, a la imaginació i a les experiències d’altres persones.
Els llibres ens permeten conèixer mons que no hem viscut, comprendre realitats que ens són alienes i confrontar idees amb les quals no estem d’acord.
Aquesta és, per a mi, una part essencial de la llibertat de pensament: poder examinar les idees sense que això ens obligui a identificar-nos-hi.
La paradoxa de la censura
Després de la retirada dels exemplars, l’episodi va adquirir una repercussió mediàtica considerable i vam observar un augment de l’interès per adquirir precisament el llibre que havia estat intervingut.
La paradoxa és evident: una actuació que va tenir com a conseqüència immediata retirar una obra de l’exposició pública va acabar contribuint a despertar-hi més interès.
No em sorprèn que les restriccions sobre l’accés a la informació provoquin reaccions socials. El que sí que m’ha resultat esperançador és observar persones defensant la possibilitat de conèixer idees que, al mateix temps, poden considerar profundament aberrants.
La llibertat de pensament no exigeix que totes les idees ens semblin igualment respectables. Exigeix que puguem examinar-les i formar-nos un criteri propi.
Responsabilitat sense linxament
També voldria deixar clara una última qüestió: no desitjo que aquest episodi es converteixi en una campanya d’assetjament contra el primer agent.
Considero que la seva actuació va ser inadequada i que mereix ser examinada pels organismes competents. Però no crec que la resposta hagi de consistir a convertir-lo en objecte d’un linxament públic.
M’interessa més que els fets serveixin per evitar que situacions semblants es repeteixin.
Si pogués conversar tranquil·lament amb ell, probablement li preguntaria com entén la diferència entre allò que considera moralment incorrecte i allò que la llei efectivament prohibeix.
És possible actuar amb una convicció moral molt intensa i, tanmateix, equivocar-se en els mitjans emprats. Precisament per això existeixen els límits jurídics a l’exercici de l’autoritat.
Espero que les institucions examinin els fets amb rigor, que assumeixin les responsabilitats que corresponguin i que garanteixin que els seus agents disposin dels coneixements i les eines necessàries per actuar adequadament.
No busco una venjança. Busco que una experiència desagradable pugui contribuir a alguna cosa positiva.
Si d’aquí a deu anys recordo aquest episodi, m’agradaria pensar que vaig intentar actuar amb responsabilitat, explicar els fets amb fidelitat i procurar el màxim bé possible per a totes les persones implicades.
Perquè les idees es poden estudiar, discutir, refutar i superar.
Però quan una societat substitueix aquesta possibilitat per la repressió, corre el risc de convertir la seva pròpia por en una forma de barbàrie.