La Comissió Nacional de Protecció Civil, amb la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, s’ha reunit aquest matí per fer el seguiment de la Llei qualificada de protecció civil i dels principals projectes que s’estan desenvolupant per reforçar la prevenció, la preparació i la resposta davant les emergències.
La trobada s’ha centrat en l’informe favorable dels primers plans de protecció civil i dels corresponents mapes de risc. Els plans estableixen l’organització i els mecanismes de coordinació i resposta dels serveis implicats davant les emergències, mentre que els mapes de risc són una eina fonamental per conèixer i anticipar els riscos, planificar i preparar la resposta i reforçar la protecció de la població. Aquesta validació culmina el procés de revisió dut a terme durant el darrer any amb la participació dels membres de la Comissió i reforça els instruments de planificació, anticipació i preparació davant les emergències.
Aquest treball ha permès revisar el Pla Territorial Nacional i els plans especials de protecció civil associats als riscos sísmics, de grans nevades i d’inundacions. En total, durant la revisió s’han formulat 136 observacions, la gran majoria de les quals han estat incorporades als documents per reforçar l’encaix competencial entre Govern i comuns, l’estructura de comandament i coordinació, els conceptes tècnics i les mesures preventives i de protecció a la població.
La validació d’aquests instruments representa un pas rellevant en la consolidació del sistema nacional de protecció civil, dotant el país de més capacitat de coneixement, anticipació i preparació davant dels principals riscos que poden afectar el territori. Els treballs de planificació continuaran durant el 2027 amb nous plans especials i amb l’avanç en l’aprovació els plans específics de les zones afectades per allaus, donant continuïtat al desplegament progressiu dels instruments previstos en matèria de protecció civil.
Desplegament del sistema de protecció civil
Durant la reunió també s’ha fet balanç de l’activitat del Cos de Voluntaris de Protecció Civil, el qual compta actualment amb 38 voluntaris en actiu i ha participat tant en dispositius preventius com en actuacions vinculades a situacions d’emergència. El Departament treballa amb l’objectiu d’arribar als 50 voluntaris, per reforçar la capacitat del Cos i poder donar resposta a les diferents necessitats de suport que es puguin plantejar.
En aquesta línia, la Comissió també ha estat informada de l’evolució dels treballs del futur CNE -112 i del desplegament d’AD-ALERT, el nou mecanisme oficial de Govern per informar la població davant situacions de risc o d’emergència. Després de la seva recent presentació i de la campanya d’informació a la ciutadania, està prevista una prova real del sistema a mitjans de desembre.