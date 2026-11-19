La cobertura del 100% i el règim de tercer pagador a les prestacions vinculades als processos oncològics es podria ampliar en un parell o tres de mesos, incloses les proves diagnòstiques i els controls de seguiment posteriors als tractaments. Així ho ha anunciat la ministra de Salut, Helena Mas, durant la sessió de control al Consell General, en resposta a una pregunta de la consellera d’Andorra Endavant Noemí Amador, qui ha defensat que «les persones que pateixen càncer han de poder accedir a les visites, als tractaments i als metges necessaris sense que la seva situació econòmica condicioni l’atenció». La parlamentària ha recordat que les dificultats per avançar determinades despeses també afecten aquells pacients que, tot i haver finalitzat els tractaments fa anys, han de continuar sotmetent-se a proves periòdiques de seguiment, sovint costoses.
En aquest sentit, Mas ha explicat que actualment les prestacions efectuades durant una hospitalització ja estan cobertes al 100% i en règim de tercer pagador, mentre que les consultes, els tractaments i les proves ambulatòries disposen d’un reemborsament del 90%. Una situació diferent és la que es produeix quan el pacient rep l’alta del procés oncològic, moment a partir del qual els controls posteriors passen a estar subjectes al règim ordinari del 75%. «La malaltia oncològica, crònica i complexa ha estat una prioritat durant tota aquesta legislatura, com penso que ja ha quedat demostrat, i actualment es treballa conjuntament amb la CASS per ampliar tots els percentatges de reemborsament d’aquestes patologies complexes al 100% i en tercer pagador, incloses les proves diagnòstiques i els controls de seguiment», ha defensat la ministra.
«M’ha contestat durant uns mesos i m’agradaria saber quan exactament, perquè la veritat és que els pacients que actualment pateixen o que tenen problemes econòmics i que els costa avançar els diners, o de rebre els tractaments o fer el seguiment de la seva malaltia, estarien agraïts de saber, precisament, el termini», ha insistit Amador, amb Mas concretant que el parell o tres de mesos esmentats. Precisament, i davant els dubtes de la consellera sobre les persones que continuen necessitant revisions mèdiques fins i tot cinc anys després de finalitzar els tractaments, la titular de Salut ha precisat que «exclusivament, allò que es desprèn del seguiment de la patologia també serà finançat al 100% i al tercer pagador».
Tanmateix, la qüestió també ha servit perquè Amador recuperés la proposta d’Andorra Endavant d’estendre el tercer pagador a tota la població, inclosos els medicaments: «Aprofito la pregunta per saber si tenen considerat el tercer pagador generalitzat per a tota la població, inclosos també els medicaments, vist que està específicament treballant en aquest sentit per als pacients oncològics», ha plantejat. En resposta, Mas ha recordat que el sistema es va començar a implementar progressivament el 2022 i que no va ser fins al setembre del 2023 quan es va incorporar la prestació farmacèutica. «La nostra responsabilitat és implementar les mesures per fer que siguin eficients», ha defensat, indicant que Govern i la CASS ja disposen d’una anàlisi encarregada a una empresa externa per valorar-ne els resultats, sense concretar, però, cap calendari.
Les baixes laborals, pendents de desplegament
El debat, però, ha anat més enllà amb una intervenció del conseller socialdemòcrata Pere Baró, qui ha reclamat explicacions sobre el desplegament de les mesures anunciades l’octubre del 2023 per adaptar les baixes laborals vinculades a processos oncològics i situacions d’acompanyament. «Una baixa que ja va anunciar la ministra Marín i que sembla que no s’acaba de desenvolupar», ha exposat, abans de preguntar directament si l’Executiu té intenció de tirar-la endavant durant aquesta legislatura «o hem d’esperar el seu programa electoral?». En resposta, la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha aclarit que «no és una nova prestació, sinó que el que es volia fer és que aquestes baixes mèdiques que corresponen a malalties oncològiques i d’acompanyament, per exemple, d’un infant que ha de portar un tractament fora d’Andorra, no estiguin controlades com una baixa convencional», assegurant que la CASS continua treballant en aquesta modificació.
«En tot cas, estan treballant des de l’octubre del 2023. La meva pregunta és: hi ha algun calendari previst o es continuarà treballant?», ha qüestionat el parlamentari socialdemòcrata. En aquest sentit, i davant aquesta observació, Marín ha explicat que pròximament es reunirà una comissió de treball amb la CASS per abordar diferents qüestions, entre les quals figura aquesta modificació. «Jo ja he parlat també amb el president d’Assandca, que vostè mateix també hi deu parlar. Hi he anat parlant i hi he anat informant, i pròximament tenim una comissió creada amb la CASS per diferents temes, i un dels quals és aquest», ha assenyalat, comprometent-se a informar dels avenços quan disposi de més concrecions, però sense fixar una data per al desplegament.