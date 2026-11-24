La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i el Col·legi de Dietistes i Nutricionistes d’Andorra (CDNA) han formalitzat aquest dimarts un conveni per regular les condicions de finançament públic dels serveis de dietètica i nutrició inclosos en la cartera de la Seguretat Social. L’acord, signat pel president del Consell d’Administració de la CASS, Marc Galabert, i la presidenta del col·legi professional, Amaia Martioda, estableix el marc de col·laboració que permetrà incorporar aquests especialistes al sistema de professionals convencionats. La mesura s’emmarca en el desplegament del Decret 257/2026, de l’1 de juliol, el qual determina les patologies cobertes, el nombre de visites, els codis de prestació i les tarifes aplicables a aquests serveis.
La incorporació dels professionals al conveni es farà de manera individual i estarà condicionada al compliment de diversos requisits administratius i sanitaris. Concretament, els dietistes i nutricionistes hauran de disposar de l’acreditació del ministeri competent en matèria de salut, estar inscrits al Registre de Professions Sanitàries i formar part del CDNA. Igualment, serà necessari comptar amb una assegurança de responsabilitat civil professional vigent i desenvolupar l’activitat en un consultori o centre sanitari autoritzat. Així, la CASS estableix les condicions perquè les prestacions reconegudes per la normativa es puguin oferir dins del règim de professionals convencionats, amb criteris específics tant per a la seva prestació com per al finançament públic.