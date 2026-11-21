La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha començat a enviar notificacions individualitzades als afiliats afectats per les consultes massives no autoritzades detectades al portal de declarants. En la comunicació, la qual que està signada pel director general de l’organisme, Josep Escoriza, la parapública confirma al destinatari que «la CASS ha comprovat que el vostre NIA va generar una resposta positiva durant les consultes massives no autoritzades detectades l’11 de novembre de 2026 al portal de declarants. El servei va poder mostrar a terceres persones les dades identificatives associades».
La informació que podia retornar el sistema incloïa el NIA, el número d’afiliació, el nom i els cognoms, la data de naixement, el sexe i el país o lloc de naixement, segons detalla la carta. En canvi, la CASS precisa que el servei «no retornava dades de contacte o bancàries, contrasenyes, historials de salut ni dades de prestacions». Aquesta delimitació, però, no implica que la investigació estigui tancada, ja que el mateix document adverteix que «els accessos potencials a altres dades des dels perfils de declarant s’investiguen separadament. Encara no podem confirmar si les respostes van ser conservades o difoses».
«El NIA no permet, per si sol, autenticar-se en serveis protegits. Combinat amb altres dades, podria facilitar missatges fraudulents, suplantacions o verificacions d’identitat insuficients» – CASS
Un dels principals riscos és la possibilitat que les dades identificatives s’utilitzin per facilitar intents de frau o suplantació d’identitat. En aquest sentit, la CASS recorda que «el NIA és un identificador permanent, però no una contrasenya i no permet, per si sol, autenticar-se en serveis protegits. Combinat amb altres dades, podria facilitar missatges fraudulents, suplantacions o verificacions d’identitat insuficients». Per aquest motiu, l’organisme recomana als afiliats que no comparteixin contrasenyes, certificats digitals ni codis de verificació, encara que les persones que contactin amb ells coneguin el seu NIA o altres dades personals.
Pel que fa a les recomanacions de seguretat, la parapública insta els destinataris de les notificacions a verificar qualsevol petició inesperada que aparentment provingui de la CASS, de Govern, d’una entitat bancària o d’una empresa, especialment quan se sol·licitin dades personals o informació financera. La comunicació també recomana no obrir enllaços ni documents sospitosos, mantenir els dispositius actualitzats i activar l’autenticació reforçada sempre que sigui possible. Així mateix, s’indica que, si una persona sospita que ha compartit alguna credencial o codi de verificació, ha de contactar immediatament amb el proveïdor del servei afectat per evitar possibles accessos fraudulents.