Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'edifici administratiu i seu central de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Incident de ciberseguretat

La CASS alerta d’un accés indegut a dades personals de diversos afiliats arran del robatori de certificats digitals

La parapública assegura, en un comunicat, que no s'ha produït cap accés directe a les bases de dades com tampoc als sistemes d'emmagatzematge

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha detectat un incident de seguretat que ha permès a terceres persones accedir a dades identificatives d’un nombre elevat d’afiliats a través del portal d’empreses. Segons ha informat la parapública en un comunicat, els responsables han utilitzat certificats digitals sostrets a diversos declarants per entrar a les seves àrees privades i consultar informació personal. Així doncs, l’organisme ha activat els protocols de seguretat i ha obert una investigació per determinar l’abast exacte dels fets.

Una vegada dins del portal, els autors han aprofitat una funcionalitat destinada a verificar la identitat dels treballadors mitjançant el número d’identificació administrativa (NIA). A través de múltiples combinacions de sis xifres i una lletra, han aconseguit identificar nombrosos registres vàlids i consultar dades com el nom, els cognoms, el sexe i la data i el lloc de naixement. Tanmateix, la CASS ha assegurat que no s’ha produït cap accés directe a les seves bases de dades ni als sistemes d’emmagatzematge, de manera que no s’ha compromès informació sanitària, econòmica ni relacionada amb les prestacions dels afiliats.

Els atacants han utilitzat certificats digitals sostrets per accedir al portal d’empreses i consultar dades identificatives dels afiliats

Davant d’aquesta situació, la parapública ha adoptat mesures tècniques i organitzatives per contenir l’incident i evitar que es repeteixi. Així mateix, ha notificat els fets a la Policia, l’Agència Andorrana de Protecció de Dades i l’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra, a la vegada confirmant que el portal d’empreses ja funciona amb normalitat i que la resta de serveis continuen operatius mentre es treballa per aclarir l’abast de l’accés indegut.

Tot i que la CASS ha indicat que no té constància de cap ús fraudulent de la informació obtinguda, ha advertit que aquestes dades podrien facilitar intents de suplantació d’identitat o comunicacions fraudulentes. Per aquest motiu, ha recomanat als afiliats mantenir-se alerta davant de missatges sospitosos i evitar facilitar informació confidencial a interlocutors no verificats.

Entorn una de cada tres cotitzacions dels autònoms revisades per la CASS exigeix una regularització de les quotes

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Andorra no posa el fre al creixement demogràfic i supera els 90.000 residents després de sumar 1.390 habitants nous
Baró defensa el diàleg amb el copríncep episcopal i nega haver rebut cap petició per retirar la reforma de l’avortament
Manso deixa en mans d’Owono la decisió de tornar a jugar mentre l’FC Andorra prepara la visita a l’Almeria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
L’USdA reclama que els cursos de català es facin dins l’horari laboral i sense cap pèrdua de salari per als treballadors
  • Societat
El Principat tramita 2.468 permisos inicials entre els mesos de maig i juliol d’enguany, un 5% més que l’any passat
  • Societat, Successos
Unes 700 persones es manifesten a la Seu d’Urgell per la crisi de l’habitatge i tallen la carretera d’accés a Andorra
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Govern i comuns acceleren la reforma per activar les càmeres corporals dels agents de circulació aquest hivern
  • Parròquies, Societat
El Trenet, les experiències immersives i el Bosc Encantat es consoliden com els atractius del Poblet de Nadal d’enguany
  • Parròquies, Societat
El Comú de Canillo reorganitza el servei de treta de neu amb tres equips i un nou contracte de fins a sis anys de durada
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu