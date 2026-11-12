La CASS alerta d’un accés indegut a dades personals de diversos afiliats arran del robatori de certificats digitals

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha detectat un incident de seguretat que ha permès a terceres persones accedir a dades identificatives d’un nombre elevat d’afiliats a través del portal d’empreses. Segons ha informat la parapública en un comunicat, els responsables han utilitzat certificats digitals sostrets a diversos declarants per entrar a les seves àrees privades i consultar informació personal. Així doncs, l’organisme ha activat els protocols de seguretat i ha obert una investigació per determinar l’abast exacte dels fets.
Una vegada dins del portal, els autors han aprofitat una funcionalitat destinada a verificar la identitat dels treballadors mitjançant el número d’identificació administrativa (NIA). A través de múltiples combinacions de sis xifres i una lletra, han aconseguit identificar nombrosos registres vàlids i consultar dades com el nom, els cognoms, el sexe i la data i el lloc de naixement. Tanmateix, la CASS ha assegurat que no s’ha produït cap accés directe a les seves bases de dades ni als sistemes d’emmagatzematge, de manera que no s’ha compromès informació sanitària, econòmica ni relacionada amb les prestacions dels afiliats.
Els atacants han utilitzat certificats digitals sostrets per accedir al portal d’empreses i consultar dades identificatives dels afiliats
Davant d’aquesta situació, la parapública ha adoptat mesures tècniques i organitzatives per contenir l’incident i evitar que es repeteixi. Així mateix, ha notificat els fets a la Policia, l’Agència Andorrana de Protecció de Dades i l’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra, a la vegada confirmant que el portal d’empreses ja funciona amb normalitat i que la resta de serveis continuen operatius mentre es treballa per aclarir l’abast de l’accés indegut.
Tot i que la CASS ha indicat que no té constància de cap ús fraudulent de la informació obtinguda, ha advertit que aquestes dades podrien facilitar intents de suplantació d’identitat o comunicacions fraudulentes. Per aquest motiu, ha recomanat als afiliats mantenir-se alerta davant de missatges sospitosos i evitar facilitar informació confidencial a interlocutors no verificats.