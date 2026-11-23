La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) continua el procés de comunicació individualitzada als assegurats arran de l’incident de seguretat detectat l’11 de novembre. L’entitat ja ha enviat correus electrònics als assegurats directes afectats dels quals disposa d’una adreça electrònica que ofereix garanties suficients i ha iniciat les notificacions als assegurats indirectes de 16 anys o més. Tanmateix, la parapública adverteix que no haver rebut cap comunicació no significa que les dades personals no hagin resultat afectades, ja que no disposa d’un contacte electrònic adequat per a totes les persones implicades.
El procés continuarà amb els assegurats indirectes menors de 16 anys, a través dels seus representants legals, i posteriorment amb les persones que no hagin resultat afectades, sempre que sigui possible contactar-hi amb garanties. La CASS reconeix que la comunicació individual per altres vies presenta dificultats materials que impedeixen completar les notificacions a tota la població afectada en un termini raonable. Per aquest motiu, mantindrà actualitzada la informació sobre l’incident al seu web oficial i a través dels canals habituals d’atenció.
Pel que fa als assegurats indirectes, l’entitat explica que algunes persones tenen registrada l’adreça electrònica d’un progenitor, representant o altre contacte designat. Aquesta circumstància pot provocar que un ciutadà rebi una notificació relativa a una altra persona, identificada mitjançant els quatre darrers caràcters del número d’identificació administrativa (NIA). La recepció d’aquest correu no implica necessàriament que les dades del destinatari hagin estat compromeses, sinó que la comunicació pot correspondre a un familiar o una altra persona assegurada indirectament.
En aquests casos, la CASS recomana comprovar si el NIA parcial correspon a un fill o a una persona vinculada a l’adreça electrònica registrada. Si no es reconeix la identificació o hi ha dubtes sobre el destinatari, cal contactar amb l’entitat pels canals oficials i evitar reenviar la comunicació a tercers sense la legitimació corresponent. Així mateix, demana als assegurats que revisin i actualitzin les seves dades de contacte, especialment el correu electrònic, per facilitar les notificacions i evitar que informació personal arribi a adreces incorrectes.
La parapública també alerta del risc que els ciberdelinqüents aprofitin l’expectativa de rebre informació sobre l’incident per enviar missatges fraudulents que aparentin provenir de la CASS. En aquest sentit, recorda que les comunicacions oficials tenen una finalitat exclusivament informativa i no sol·liciten contrasenyes, codis de verificació, dades bancàries, pagaments ni la instal·lació de programes. Els correus individualitzats s’envien des de l’adreça noreply@cass.ad i incorporen un document PDF informatiu, sense enllaços ni codis QR que requereixin cap acció.
Finalment, l’entitat desaconsella facilitar fotografies o còpies de documents d’identitat per correu electrònic, fins i tot quan es pretengui acreditar la identitat per obtenir informació sobre l’incident. La CASS recorda que aquestes comprovacions s’han de fer mitjançant els procediments oficials i recomana desconfiar dels missatges que exigeixin una resposta urgent, amenacin amb suspendre prestacions o incloguin enllaços sospitosos. Davant de qualsevol dubte, insta els assegurats a accedir directament al seu web o contactar amb els canals habituals d’atenció, sense respondre als missatges potencialment fraudulents.