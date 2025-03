La capital i Escaldes-Engordany es vesteixen de Carnaval amb una rua plena de ritme

Els carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany s’han omplert de color, música i diversió aquest dissabte a la tarda amb la rua de Carnaval, la qual ha comptat amb la participació d’unes vuit comparses. Centenars de veïns i visitants s’han aplegat als carrers per gaudir de l’espectacle, el qual ha començat a les 18.00 hores al Parc de la Mola d’Escaldes-Engordany i ha recorregut els carrers de la Constitució i les avingudes Carlemany i Meritxell, fins a arribar a la plaça Príncep Benlloch, on ha finalitzat.

A la festa, la qual ha comptat amb actuacions de dansa i originals coreografies, s’hi han pogut veure recreacions de pel·lícules icòniques com ‘Alícia al país de les meravelles’ de Disney i ‘Wicked’, així com comparses de simpàtiques abelles, artistes de circ, la carrossa ‘The Show must go on’, un grup de Raffaellas i la Germandat Ninja. Ambient festiu i creativitat en una de les rues més esperades del Carnaval, informa l’ANA.

Nens d’una comparsa de la rua d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. | ANA / M.R.