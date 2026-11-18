L’Agrupació Ciclista Andorrana (ACA) ha presentat aquesta tarda al BiciLab la tercera edició de ‘Joguines per KM’, una iniciativa solidària que té com a objectiu recaptar el màxim nombre de joguines possibles per a les famílies amb pocs recursos econòmics. La sortida en bicicleta tindrà lloc el dissabte 28 de novembre a les 09.00 hores, amb punt de sortida i arribada al BiciLab d’Andorra la Vella, tot i que la convocatòria és mitja hora abans per prendre un cafè com a obsequi proporcionat per l’agrupació. La inscripció és gratuïta a través del formulari en línia, i no és necessari ser membre del club per participar-hi.
El vicepresident de l’entitat esportiva, Joan Arias, ha anunciat que principal novetat d’enguany serà la possibilitat de triar entre dos recorreguts més breus que en anteriors edicions amb la finalitat de «fer-los més assumibles i arribar a més participants», ja que l’activitat s’adreça a tots els públics, sense distinció d’edat i, per tant, tampoc és necessari fer el recorregut sencer: el ciclista que ho desitgi podrà fer mitja volta quan vulgui. A diferència dels 200 km d’altres sortides, en aquesta edició es pot realitzar la ruta més curta fins a Castellbò i l’Aeroport de la Seu, de 70 km, o bé la ruta llarga de 80 km, la qual també travessa Vilamitjana abans d’arribar a l’aeroport. A més, l’organització posarà a disposició dels participants serveis d’avituallament, així com furgonetes de suport al llarg del recorregut.
Una fita solidària
En aquest sentit, Arias ha afirmat que l’únic requisit obligatori per venir a la sortida és «portar una joguina nova i sense embolicar, preferiblement que no sigui bèl·lica» com a màxim fins al 18 de desembre, i ha fet una crida a la col·laboració, encara que no es pugui assistir a la sortida. «En altres ocasions, hem rebut moltes més joguines que participants», ha declarat. En aquest sentit, totes les joguines recaptades seran donades a Càritas Andorrana, des d’on es farà la selecció cap a les famílies destinatàries.
Per aquesta raó, Julio Pintado, soci del club i impulsor del projecte, ha posat de manifest la necessitat de portar joguines «genèriques per a qualsevol edat i gènere, perquè no sabrem qui rebrà cada joguina i així es pot aprofitar el màxim gènere possible». Com a exemple, Pintado ha detallat que les joguines més populars són els peluixos, les pilotes, els jocs de taula i cartes. Així, ha explicat que tampoc hi ha un topall de preu «ni mínim ni màxim, cadascú el que pugui aportar amb una joguina nova», ha conclòs.