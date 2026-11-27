Interior ha denegat els talls de circulació previstos pel Sindicat d’Habitatge a la rotonda de l’Epizen durant el pont de la Puríssima, si bé ha donat el vistiplau a la manifestació convocada per al dissabte 5 de desembre a les 20.00 hores. «Es permet fer aquesta manifestació de la manera com ells l’han demanat, excepte pel fet de tallar la circulació», ha confirmat avui divendres la titular de la cartera ministerial, Ester Molné, després de notificar personalment la resolució als convocants arran dels informes desfavorables emesos per la Policia, Mobilitat i Protecció Civil. Val a dir que, igualment, el ministeri ha convocat els organitzadors a una reunió dilluns a les 10.30 hores per abordar les alternatives plantejades.
«La Policia ens ha dit que no podia garantir la seguretat de les persones, ni dels manifestants ni de les persones que es trobessin en aquest lloc, perquè és un lloc poc il·luminat. Són dues vies ràpides de circulació. Hi ha dos carrils de pujada i dos carrils de baixada», ha argumentat Molné sobre la primera de les peticions de l’SHA, la qual contemplava una mobilització de 24 hores a la rotonda de la Juberrussa, entre les 18.00 hores del divendres 4 de desembre i les 18.00 hores de l’endemà, amb diverses activitats als voltants de la rotonda i talls intermitents de trànsit d’una hora, alternats amb reobertures de 15 minuts.
«La Policia ens ha dit que no podia garantir la seguretat de les persones, ni dels manifestants ni de les persones que es trobessin en aquest lloc, perquè és un lloc poc il·luminat» – Ester Molné
Pel que fa a l’informe de Mobilitat, la ministra ha assegurat que, fins i tot amb talls alternatius, «hi havia una previsió de cotxes tan important que el col·lapse estava garantit», alhora que tampoc es podia garantir el pas dels vehicles d’emergència. En una línia semblant, Protecció Civil tampoc ha avalat la proposta, ja que «no es podia garantir la seguretat i la integritat física de totes les persones que estiguessin presents en cas d’una emergència». «Tant la llei com la Constitució prohibeixen que s’entorpeixi un dret fonamental, que és el de lliure circulació dels béns i de les persones», ha afegit Molné als arguments esgrimits, detallant que «ara s’obre un termini d’un dia hàbil per intentar arribar a un acord».
Ara, doncs, la resolució traslladada als convocants recull dues alternatives: o bé mantenir les activitats als voltants de la rotonda sense afectar el trànsit, o traslladar-les al Parc Central, una possibilitat que l’ens sindical ja havia inclòs en la sol·licitud. Si finalment opten per la primera opció, Molné ha deixat clar que «tant els dos carrils de pujada com els dos carrils de baixada no es podran tallar en cap moment». Qüestionada, però, pel marge de maniobra dels manifestants, la ministra ha puntualitzat que «si mai han d’ocupar algun terreny privat», hauran d’obtenir l’autorització pertinent. «El que està clar és que els llocs on hi hagi vorera hi poden estar, sempre que es respecti no ocupar la calçada en cap moment», ha remarcat.
«Cadascú en la societat i en l’ordenament jurídic és responsable dels seus actes. Si aquella actuació constitueix una infracció administrativa o penal, aquesta persona en serà responsable» – Ester Molné
La pregunta en aquest punt, doncs, sembla clara: què passaria si s’incomplissin les condicions fixades? Per a Molné, la resposta també ho és: «Tot i que no s’han mostrat conformes amb la decisió perquè ells voldrien poder tenir una afectació en el trànsit, m’han dit que ho volien fer dintre de la legalitat», exposant que «cadascú en la nostra societat i en l’ordenament jurídic és responsable dels seus actes. Llavors, si aquella actuació constitueix una infracció administrativa o penal, doncs aquesta persona en serà responsable». «La Llei de seguretat pública estableix negre sobre blanc que els promotors de la manifestació responen de tots els danys i els disturbis que pugui causar la manifestació», ha advertit la titular d’Interior.
Altrament, la compareixença també ha servit perquè Molné ‘carregués’ contra el Comú de Sant Julià de Lòria per no haver emès un informe sobre l’afectació de les mobilitzacions a la parròquia: «Sorprenentment, no s’han volgut manifestar dient que no era de la seva competència manifestar-se sobre l’afectació que pugui tenir en la seva parròquia, malgrat que la Llei de seguretat pública exigeix un informe del comú afectat». En aquest sentit, sí que ha agraït la col·laboració de les corporacions comunals d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, assegurant haver disposat de tots els elements necessaris per prendre una decisió malgrat el que ha qualificat d’una «manca de col·laboració» del comú encapçalat per Cerni Cairat.
Llum verda a la segona mobilització
En l’altre costat de la moneda, Interior sí que ha donat el vistiplau a la segona de les mobilitzacions, prevista per a dissabte a les 20.00 hores i que sortirà de la rotonda de Govern i acabarà a la rotonda del KM0, amb afectacions puntuals a la circulació. «En aquell lloc es poden desviar els cotxes amb vies alternatives», ha assenyalat Molné, qui ha precisat que el dispositiu policial permetrà gestionar el trànsit de manera ordenada: «Només es tallarà el trànsit quan passi aquest grup de persones». Precisament, i sobre els efectius que s’hauran de desplegar, la ministra ha avançat que «ja ens anem preparant per saber que aquell dia necessitarem més recursos dels ordinaris, però sí que no podem dir quants, com i en quin moment».