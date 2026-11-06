Interior rebutja un possible tall de la frontera durant el pont de la Puríssima i insta el sindicat a buscar alternatives

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha advertit que Govern no donarà suport a un eventual tall de la frontera durant el pont de la Puríssima, una de les accions que el Sindicat de l’Habitatge ha posat sobre la taula en cas de no obtenir una resposta a les seves reivindicacions. En aquest sentit, la titular ministerial ha assegurat que Interior sempre s’ha mostrat «molt flexible» amb les mobilitzacions ciutadanes, tot recordant que manifestar-se és un «dret fonamental». A més, la ministra també ha reconegut que l’habitatge és una qüestió «molt sensible», atesa la problemàtica que representa per a una part important de la població, i ha reiterat que Govern respecta el dret a expressar públicament les reivindicacions vinculades a aquesta situació.
Tanmateix, Molné sí que ha insistit que l’exercici d’aquest dret té uns límits legals, especialment quan les protestes poden afectar la mobilitat. «Les manifestacions, des d’un punt de vista legal, no poden entorpir la lliure circulació de les persones i dels béns», ha afirmat, motiu pel qual ha avançat que, si el Sindicat de l’Habitatge planteja una mobilització que impliqui bloquejar la frontera, l’Executiu no hi donarà suport i l’entitat haurà de buscar una alternativa que permeti desenvolupar la protesta sense interrompre la circulació. «Una cosa és el dret a manifestar-se, però també una altra cosa és fer una cosa que no és legal, que és perjudicar els fronterers, l’empresariat i el sector econòmic del país», ha assenyalat la titular d’Interior.
«Pensem que les accions del Sindicat de l’Habitatge no poden en cap cas perjudicar a terceres persones, sobretot amb unes accions que no són legals», ha afegit, tot remarcant que qualsevol alternativa que plantegi el col·lectiu haurà de garantir la lliure circulació de persones i mercaderies, independentment de la data en què es convoqui la mobilització. En aquest sentit, ha insistit que les protestes no poden entorpir la mobilitat «ni el dia de la Puríssima ni cap altre», tot reiterant que el Sindicat de l’Habitatge té dret a fer sentir les seves reivindicacions, però sense «perjudicar terceres persones ni recórrer a accions que no són legals».