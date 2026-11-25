El Programa per a la Promoció de Relacions No Violentes ha atès 57 casos de gener a octubre de 2026. Aquest servei està orientat a «rehabilitar» homes a través d’un treball psicològic en diferents àmbits amb l’objectiu de conscienciar-los sobre les seves conductes violentes. Segons la secretària d’Estat d’Igualtat, Mariona Cadena, hi ha diversos canals d’entrada al programa, ja que «es pot accedir per iniciativa pròpia, els quals tenen una projecció més positiva perquè decideixen de manera voluntària treballar en les seves violències, o bé derivats per Batllia o per diferents departaments del Ministeri d’Afers Socials».
En aquest sentit, el document presentat aquest dimecres en el marc del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones mostra que dels participants del programa, 47 són derivacions de Batllia, mentre que 12 són derivats per Afers Socials i només tres s’hi han adreçat de manera voluntària, sent un d’ells l’agressor del feminicidi de la Comella, el passat 28 d’octubre.
Davant aquest cas, Cadena ha defensat que des d’Igualtat «hi treballem cada dia per fer efectius els protocols», assegurant que de les 2.422 dones ateses en els 20 anys del Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere (SAVVG), s’han donat dos feminicidis, el primer l’any 2009. «No estic minimitzant que això pugui passar desapercebut, però pensem que, de moment, els protocols estan funcionant i possiblement ningú hauria pogut fer res per evitar el crim de la Comella», ha lamentat.
A més, ha anunciat que en la Comissió Nacional de la Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica del 15 de desembre es plantejarà la necessitat de revisar els protocols existents arran d’aquest feminicidi, el qual continua judicialitzat i encara es desconeix més informació. La Comissió es reuneix dues vegades a l’any a diferents agents implicats en la intervenció de la violència de gènere, com ara el SAAS, el Ministeri de Salut, la Policia, la Batllia, la Fiscalia, Afers Socials, Educació, Igualtat, l’Institut de les Dones i Protecció de Dades.
La (no) necessitat de denunciar
La cap del Departament de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, ha destacat la rellevància de les denúncies per protegir les víctimes sempre amb assessorament previ: «Quan una dona arriba al servei, l’informem dels avantatges i inconvenients que implica interposar una denúncia al maltractador». Tot i que es protegeix a la víctima, Porras ha advertit que el risc augmenta en el primer moment quan l’agressor se n’assabenta.
D’altra banda, la cap ha recomanat seguir les mesures i eines facilitades pel servei, una vegada es valora el risc de la víctima, activant accions com els botons de seguretat o bé el trasllat temporal als cinc pisos d’acollida repartits al país per evitar que l’agressor la pugui localitzar. «Per la via civil es pot sol·licitar quedar-se al domicili i canviar-ne el pany, però exposa les dones a un major perill», ha declarat. No obstant això, Porras ha reiterat que «el que realment protegeix la dona és el treball conjunt de tots els estaments, sabent que mai es pot controlar el risc al 100%» i posant el focus en què «la responsabilitat d’un crim masclista és sempre de qui comet el crim».