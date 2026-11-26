El director de desenvolupament de Negoci de Grandvalira, Xavier Salinas, ha confirmat que l’estació ja té les plantilles de personal preparades per a donar el tret de sortida a la temporada d’hivern el pròxim divendres 4 de desembre, tal com estava previst. Tot i que encara no hi ha les condicions meteorològiques favorables, des del complex esportiu i lúdic han assegurat que «l’obertura oficial de Grandvalira és el dia 4, la que estava prevista«. «Sempre és complicat obrir, però sempre intentem obrir i fer el màxim», ha afegit Salinas. De totes maneres, les precipitacions en forma de neu marcaran si l’obertura «serà total o serà parcial, això ho veurem en base a les precipitacions i al fred que tinguem«.
Segons el responsable, les darreres nits s’han registrat temperatures prou favorables per a la producció de neu, fet que ha permès mantenir els canons en funcionament durant la nit. També ha apuntat que les parts altes de l’estació presenten unes condicions acceptables i que ja s’han registrat algunes precipitacions naturals: «Les parts altes no estan malament, és a dir, que a poc a poc ja arribarem».
En aquest sentit, també ha assenyalat que la temperatura i la humitat seran factors determinants per a la producció de neu, i que l’evolució meteorològica es va seguint sobretot a curt termini. «La temperatura idònia és evident que si fa més fred és millor, això està clar, però aquestes dues nits passades, ahir i avui, hi ha hagut una temperatura bastant correcta, hem pogut treballar, hem estat treballant amb els canons tota la nit», ha comentat.
Dificultats per tancar el personal
D’altra banda, Salinas ha reconegut que la contractació de personal continua sent un repte, especialment pels problemes d’allotjament que hi ha a Andorra derivats de la inflació econòmica. Tanmateix, ha reiterat que les plantilles ja estan completades: «És difícil, vosaltres sabeu que a Andorra hi ha els problemes d’allotjament, i a tot arreu del món, però en principi tenim les plantilles acabades».