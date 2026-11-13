Govern només ha denegat una de les més de 2.000 sol·licituds de renovació de residència i treball per manca de català

Govern només ha denegat una sol·licitud de renovació de l’autorització de residència i treball per no acreditar els coneixements de català exigits. Es tracta de l’única resolució desfavorable per aquest requisit entre les 2.077 persones que havien sol·licitat la primera renovació del permís fins al 3 de novembre del 2026. Així ho ha confirmat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, en una resposta escrita a la consellera general de Concòrdia Maria Àngels Aché, publicada aquest divendres al Butlletí del Consell General. La denegació es va resoldre el 30 de setembre per l’incompliment del requisit lingüístic, entre altres causes.
Segons les dades facilitades per Molné, 2.051 dels 2.077 sol·licitants han acreditat els coneixements de català requerits, ja sigui mitjançant el diploma oficial del nivell A1 o amb el certificat expedit pel Departament de Política Lingüística, d’acord amb el règim transitori establert. Pel que fa a la resta, 23 expedients es troben dins del termini concedit per completar la documentació, mentre que dos més estan en procés d’instrucció després de l’obertura d’una proposta de denegació.
«L’examen de nivell A1 inclou un bloc oral i un altre d’escrit, que poden comportar dificultats diferents segons la trajectòria educativa i les circumstàncies de cada persona» – Ester Molné
La ministra també ha detallat que, del conjunt de persones que han demanat renovar l’autorització, 196 estan obligades a presentar específicament el diploma oficial de català de nivell A1, mentre que la resta es poden acollir als mecanismes d’acreditació previstos anteriorment. Pel que fa al procediment administratiu, ha explicat que les persones que sol·liciten la renovació sense aportar la justificació del català disposen d’un termini suplementari de deu dies hàbils per completar l’expedient. Així, i fins al 3 de novembre, s’havien obert 12 expedients d’aquest tipus, nou dels quals s’havien resolt favorablement després que els interessats aportessin la documentació necessària.
Malgrat el nombre reduït de denegacions, Molné ha defensat la necessitat d’introduir excepcions al requisit lingüístic per a determinades persones que tenen dificultats per superar les proves oficials. Segons ha exposat, els exàmens i les consultes rebudes pel Departament de Política Lingüística han permès detectar casos de persones que no han pogut obtenir el certificat per problemes d’alfabetització o d’aprenentatge. «Cal tenir present que l’examen de nivell A1 inclou un bloc oral i un altre d’escrit, que poden comportar dificultats diferents segons la trajectòria educativa i les circumstàncies de cada persona», ha assenyalat la ministra.
Molné proposa que les persones que s’hagin presentat a l’examen oficial sense superar-lo puguin obtenir la primera renovació si acrediten que s’han inscrit en una formació de català
En aquest context, la ministra ha justificat que les persones que s’hagin presentat a l’examen oficial sense superar-lo puguin obtenir la primera renovació si acrediten que s’han inscrit en una formació de català que compleixi els requisits reglamentaris. També ha plantejat habilitar excepcions per a persones amb circumstàncies objectives que comportin una impossibilitat manifesta d’assolir el nivell A1, sempre mitjançant una avaluació individualitzada. Molné ha defensat que aquesta previsió permetria donar continuïtat a l’aprenentatge i oferir més temps als sol·licitants per assolir els coneixements exigits.
Les excepcions també podrien beneficiar determinades activitats professionals caracteritzades per una elevada mobilitat geogràfica i una estada prevista al Principat de durada limitada, especialment quan no es prevegi una segona renovació del permís: «Les excepcions proposades se circumscriuen, en tots els casos, a la primera renovació. Si la persona interessada presenta una segona sol·licitud de renovació, l’esmena estableix que ha d’acreditar el nivell A2 de català». Així, Molné ha insistit que «el fet que fins ara només s’hagi denegat una sol·licitud de renovació per manca d’acreditació del nivell A1 s’ha d’interpretar en el context del règim transitori exposat».