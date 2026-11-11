Govern insisteix que el tall fronterer de la Puríssima haurà de respectar la lliure circulació de persones i la seguretat

Govern ha tornat a advertir que la mobilització fronterera que prepara el Sindicat d’Habitatge (SHA) per al pont de la Puríssima haurà de respectar la legislació vigent i garantir en tot moment el pas de persones. Així ho ha manifestat aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en què ha recordat que «no es pot impedir la lliure circulació de persones en els passos fronterers». En aquest sentit, ha remarcat que «cal analitzar la petició dins dels marcs establerts per la legislació sempre i quan es manifesti amb respecte i sense afectar la lliure circulació de persones i la seguretat de l’entorn».
A més, val a dir que la situació podria adquirir una dimensió afegida si el sindicat de l’Alt Urgell decideix sumar-se a la mobilització, una possibilitat sobre la qual també ha estat preguntat el ministre. En aquest cas, Casal ha precisat que els procediments que s’hagin d’aplicar en territori espanyol correspondran a les autoritats del país veí, tot i insistir «cal establir l’equilibri entre la possibilitat de manifestar-se i la necessitat de continuar amb l’activitat del país», especialment davant la proximitat del pont de la Puríssima. Així, el portaveu ha remarcat la necessitat de «trobar l’encaix del bon funcionament i continuïtat de l’activitat econòmica del país», però sense deixar de banda el dret a manifestar-se.
Precisament, i en relació amb els talls de carretera que s’han produït aquest dimecres a Catalunya arran de la vaga general convocada a Espanya, Casal ha assegurat que aquestes mobilitzacions no han provocat afectacions significatives al Principat. El ministre s’ha referit especialment a les interrupcions de circulació registrades a l’N-260, una de les principals vies de connexió amb Andorra, i ha afirmat que «no hi ha hagut cap afectació a Andorra fora del més habitual». Tot i això, ha reconegut que s‘ha pogut produir «potser alguna incidència puntual pel que fa al transport de passatgers i també mercaderies», si bé ha insistit que, en termes generals, ha estat «un dia d’absoluta normalitat» pel que fa al funcionament del país.
Pel que fa a les negociacions amb el Sindicat d’Habitatge, el ministre ha rebutjat que la posició de l’Executiu sigui negativa davant les reivindicacions del col·lectiu. Així, ha explicat que el següent pas serà rebre el document amb les mesures concretes que prepara l’organització, el qual haurà de ser traslladat a l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) de cara a analitzar-ne el contingut. En aquest sentit, val a dir que l’ens sindical manté el 3 de desembre com a data límit per assolir un acord signat i evitar la mobilització fronterera anunciada per la Puríssima. Abans, aquest divendres, té previst precisament presentar la proposta detallada amb les mesures exigides, les vies jurídiques per aplicar-les i els terminis corresponents.