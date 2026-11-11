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  • La voluntat del comú es disposar de 400 càmeres per 2027. | El Periòdic / S.G.B.
Sergi Gil Bosch
Seguretat i videovigilancia

Govern i comuns acceleren la reforma per activar les càmeres corporals dels agents de circulació aquest hivern

Alcobé preveu activar-les entre desembre i gener, alhora que Canillo amplia la videovigilància per poder arribar a les 400 càmeres durant el 2027

Govern i comuns treballen de manera conjunta per accelerar la modificació legislativa que ha de permetre l’ús de càmeres corporals per part dels agents de circulació. Així ho ha explicat el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, en el marc del Consell de Comú, declarant que, en una reunió amb el cap de Govern, el Ministeri d’Interior i els representants comunals, celebrada fa unes tres setmanes, es va abordar aquesta qüestió, fet que va permetre acordar la revisió de la normativa vigent amb l’objectiu d’eliminar qualsevol dubte jurídic sobre la utilització d’aquests dispositius.

El cònsol canillenc ha assenyalat que des de Govern s’està treballant en una proposta que es preveu trametre «molt aviat», amb la possibilitat de seguir un procediment d’urgència. Pel que fa als comuns, Alcobé ha expressat que la voluntat és que les càmeres puguin entrar en funcionament coincidint amb la temporada d’hivern, quan augmenta considerablement l’afluència de visitants al país. «No sé si serà l’1 de desembre o l’1 de gener, però la voluntat és aquesta», ha afirmat. Altrament, també ha aprofitat per remarcar que tant l’Executiu com les corporacions comunals estan d’acord amb la implantació d’aquests sistemes.

400 càmeres per al 2027

D’altra banda, durant la sessió, el comú ha aprovat ampliar la seva xarxa de videovigilància amb la incorporació de 107 càmeres noves, les quals s’afegiran a les 120 ja existents. D’aquesta manera, Canillo passarà a disposar d’unes 230 càmeres de videovigilància, gràcies a una adjudicació aprovada per un import de 284.390,73 euros. Tanmateix, l’objectiu de la corporació és continuar desplegant el sistema fins a assolir les 400 càmeres durant el 2027 «per garantir la cobertura dels espais públics», ha afirmat Alcobé, qui ha precisat que el sistema inclourà els nou nuclis de població, les zones de trànsit i els aparcaments.

El cònsol ha insistit que aquesta ampliació no respon a un increment de la delinqüència, sinó a una aposta per la prevenció davant del creixement de la parròquia. «La base és la prevenció», ha remarcat, afegint que els dispositius també permetran detectar comportaments incívics, com ara l’abocament inadequat de deixalles. En aquest sentit, ha defensat la necessitat de preservar la seguretat com un dels principals atractius del país.

Les corporacions esperen rebre el canvi legislatiu de les càmeres la setmana vinent per poder estrenar-les al Nadal

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