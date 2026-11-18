Govern ha aprovat aquest dimecres un nou reglament que estableix com s’haurà de demostrar el coneixement del català per obtenir la nacionalitat andorrana. Un requisit que ja es va introduir amb la reforma de la Llei qualificada de la nacionalitat aprovada el maig passat i que ara queda recollit en el procediment reglamentari, tal com ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal: «Les persones menors de 70 anys hauran d’acreditar, en el moment de presentar un expedient de nacionalitat, el nivell B1 mitjançant un diploma oficial emès per Govern o per una titulació equivalent reconeguda per Govern». Qüestionat, però, per quan començarà a aplicar-se la mesura, el ministre ha confirmat que el reglament entrarà en vigor una vegada es publiqui al BOPA.
Aquest certificat, però, anirà de manera independent de la via escollida per superar el ‘procés’ d’integració. I és que, segons ha recordat el portaveu governamental, «una de les vies és a través d’un comitè avaluador i l’altra, introduïda amb una modificació fa ja unes legislatures, és a través d’un curs al Centre de Formació al Llarg de la Vida que acredita un coneixement de la societat andorrana, de les institucions andorranes i de la vida al país». «Més enllà d’aquestes dues vies s’haurà d’acreditar aquest coneixement de català amb un diploma del nivell B1 per a les persones menors de 70 anys», ha insistit Casal, qui ha remarcat que els requisits relacionats amb els anys de residència, escolarització o matrimoni tampoc no es modifiquen.
«La prova d’integració continua sent oral i inclourà una entrevista personal per valorar l’adaptació i la participació de la persona sol·licitant en la societat andorrana» – Guillem Casal
Altrament, i pel que fa a les persones majors de 70 anys, Casal ha assenyalat que «no caldrà acreditar aquest nivell. El mateix curs ja acreditarà que té un coneixement suficient de català o l’entrevista a través de la Comissió de Nacionalitat donarà per també acreditat aquest coneixement». «La prova d’integració continua sent oral i inclourà una entrevista personal per valorar l’adaptació i la participació de la persona sol·licitant en la societat andorrana, així com els seus coneixements sobre la història, la geografia i les institucions del Principat», ha afegit el portaveu governamental.
Esportistes professionals
En la mateixa sessió, també s’ha aprovat una modificació del reglament d’immigració que afecta els esportistes professionals amb autoritzacions de residència i treball o de treball fronterer: «El canvi permet que aquest col·lectiu pugui compatibilitzar la seva activitat principal, és a dir, la d’esportista professional, amb una altra ocupació o sector d’activitat econòmica fins a un màxim de 12 hores setmanals, en les mateixes condicions introduïdes el passat mes d’octubre per als titulars d’autoritzacions de quota general». Així, el portaveu ha advertit que «la jornada laboral global, és a dir, la del conjunt de les tasques professionals que duen a terme aquestes persones, no podrà superar les 52 hores setmanals».
«No cal focalitzar aquesta petició al voltant dels dos grans clubs professionals esportius que hi ha al país. Un seria el bàsquet i l’altre seria el futbol, si no que hi ha altres tipologies d’esportistes professionals, concretament a la Lliga Nacional de Futbol», ha assenyalat Casal en ser preguntat pels motius de la modificació, revelant, doncs, que «a través d’associacions de pares d’alumnes ens han especificat que alguns esportistes professionals volien col·laborar o treballar amb algunes associacions de mares i pares», concretament per dur a terme tasques de reforç durant les estones del pati o del menjador escolar.