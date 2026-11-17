Govern té sobre la taula tres edificis susceptibles de ser adquirits per ampliar el parc públic d’habitatge, segons ha avançat aquest dimarts la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qui ha situat el pròxim dimecres 25 de novembre com la data en què es podria prendre una decisió. «Estem treballant i també estem fent les últimes anàlisis i dimecres que ve suposem que ja tindrem una decisió al respecte», ha indicat, tot concretant que «finalment només hi ha tres edificis que s’han presentat com a oferta i que són susceptibles que es puguin comprar, però veurem».
En aquest sentit, la ministra ha explicat que encara s’estan completant els informes tècnics i les anàlisis dels possibles riscos que poden afectar els immobles, així com de l’estat en què es troben. «Les ofertes les tenim a sobre la taula», ha assenyalat Marsol, qui ha detallat que s’ha contactat amb els propietaris perquè confirmin si estan disposats a vendre els edificis a Govern pels imports plantejats. Paral·lelament, ha afegit que «estem fent una sèrie d’informes tècnics en relació amb la situació d’aquests edificis», recordant que «ens hem trobat amb alguns casos que s’havien de fer algunes obres».
Pel que fa als recursos econòmics, la titular de la cartera d’Habitatge ha recordat que Govern disposa de 35 milions d’euros procedents del crèdit extraordinari aprovat per impulsar el parc públic. Amb tot, ha deixat clar que aquests diners no es destinaran necessàriament de manera íntegra a l’adquisició dels edificis que s’estan estudiant, sinó que també podrien servir per a altres actuacions en matèria d’habitatge: «Nosaltres vam dotar 35 milions d’euros amb el crèdit extraordinari que vam votar i, per tant, d’una manera o altra, hauríem de mirar d’esforçar-nos per utilitzar aquests diners, no només amb la compra, sinó amb la construcció», ha exposat, supeditant la distribució definitiva dels recursos al resultat de les valoracions en curs.