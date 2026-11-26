La necessitat d’anticipar possibles esllavissades a l‘RN20 ha generat un desacord al Consell General, després que l’Executiu no concretés si s’està estudiant el risc de tot el traçat. La qüestió ha sorgit durant el debat sobre el crèdit extraordinari destinat a reposar les despeses ocasionades pel tall de la via a principis d’any, quan el president del grup parlamentari de Concòrdia i candidat a cap de Govern, Cerni Escalé, ha reclamat una anàlisi preventiva davant la possibilitat de noves incidències.
Escalé ha recordat que ja el passat 12 de febrer va demanar un diagnòstic dels riscos de la carretera, especialment entre Ax-les-Thermes i el Pas de la Casa, insistint que «ens agradaria saber si Govern ha procedit amb aquesta anàlisi de riscos», a la vegada que ha advertit del nou tall previst durant la tardor del 2027 per executar les obres definitives d’estabilització. En aquest sentit, el líder de l’oposició ha reclamat que les mesures econòmiques i de mobilitat s’anticipin a una interrupció que, ha apuntat, podria produir-se al novembre.
En resposta, el ministre de Territori i Urbanisme, Raül Ferré, ha confirmat que es mantenen converses amb les autoritats gal·les per habilitar un pas alternatiu durant els treballs. Segons ha assenyalat, ja s’han celebrat reunions tècniques per estudiar aquesta possibilitat, si bé ha reconegut que la complexitat de les obres podria obligar a fer talls puntuals. «Estem treballant amb les autoritats franceses perquè puguin estudiar un pas alternatiu», ha assegurat, amb la previsió de disposar de més informació durant l’estiu vinent.
La resposta, però, no ha satisfet el mandatari de Concòrdia, qui ha tornat a preguntar si s’estan examinant els riscos d’esllavissada al conjunt de la carretera. Ha estat aleshores quan la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge d’Andorra, Conxita Marsol, ha intervingut per considerar que aquesta qüestió s’hauria de plantejar en una sessió de control parlamentari i no durant el debat pressupostari: «No és una qüestió que no sabem respondre, sinó que és una qüestió que pensem que avui no toca respondre». Davant d’aquesta posició, Escalé ha anunciat que formularà una pregunta oral en una pròxima sessió.
Tot plegat s’ha produït en el marc de l’aprovació per assentiment d’un crèdit extraordinari de 301.039,61 euros per reposar els recursos destinats als ajuts pel tall de l’RN20. Entre les mesures finançades figuren els vals de carburant, les cotitzacions a la CASS, les compensacions als transportistes i el servei gratuït d’autobús. En darrer lloc, Escalé ha qüestionat que s’utilitzi el compte de compensació per cobrir unes despeses ja executades, al que el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha defensat que es tracta d’una regularització necessària per garantir el compliment de la legalitat pressupostària.