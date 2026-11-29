La pàgina web de Govern i diversos portals institucionals han deixat d’estar accessibles, des d’ahir dissabte fins a hores d’ara, en el marc de la revisió dels serveis digitals que s’ha posat en marxa arran del ciberatac al web de la Policia. La interrupció afecta plataformes com agenda.ad i estadistica.ad, les quals ja havien presentat problemes d’accés durant la jornada. En el cas de govern.ad, el portal mostra un avís de manteniment que informa els usuaris que s’està treballant per recuperar el servei.
L’Executiu ha optat per aquesta actuació mentre els equips tècnics examinen la situació i actualitzen les mesures de protecció dels portals. Fonts governamentals han indicat que no s’ha constatat cap vulneració dels sistemes propis ni cap compromís de dades personals. La revisió es duu a terme de manera preventiva i, per ara, no s’ha fixat cap termini per tornar a habilitar les pàgines, informa l’ANA.