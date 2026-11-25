Govern està disposat a negociar i formalitzar acords parcials amb el Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA), però no preveu abordar durant aquesta legislatura la protecció dels contractes de lloguer signats entre el 2022 i el 2025. Aquesta és una de les principals conclusions de la reunió mantinguda aquest dimarts entre la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i els representants del sindicat, en el marc de les negociacions sobre les vuit reivindicacions que el col·lectiu ha traslladat a l’Executiu i als grups parlamentaris. Malgrat les discrepàncies, l’SHA ha reconegut una predisposició al diàleg per part de Marsol, qui s’ha compromès a presentar aquest dijous un document amb les mesures que Govern estaria disposat a assumir i signar.
Segons ha indicat l’ens sindical, entre els compromisos que podrien formar part de l’acord hi ha l’eliminació del consentiment del propietari en els tràmits d’immigració i la garantia que cap persona sigui desnonada sense disposar prèviament d’una alternativa residencial digna, assequible i estable al país. Així, semblaria ser que Marsol ha avançat que aquestes dues qüestions es podrien incorporar al document que presentarà dijous, una possibilitat que el sindicat valora favorablement. Tanmateix, l’organització considera insuficient que es deixi fora la protecció dels contractes formalitzats entre el 2022 i el 2025, ja que entén que aquesta exclusió mantindria una part dels llogaters en una situació d’incertesa sobre la continuïtat del seu habitatge.
Cal destacar que dites converses amb Govern arriben després de la reunió que el sindicat va mantenir dilluns amb representants de Demòcrates i Ciutadans Compromesos, les quals van mostrar-se obertes a estudiar algunes de les demandes plantejades. En concret, l’SHA assenyala que els representants de la majoria van considerar viables possibles compromisos per evitar desnonaments sense alternativa residencial i suprimir l’autorització de la propietat en determinats tràmits d’immigració, condicionats al posicionament de la ministra. No obstant això, el sindicat també ha expressat discrepàncies amb la defensa que, segons la seva interpretació, fan aquestes formacions de la rendibilitat econòmica de la propietat immobiliària.
En aquest sentit, val a dir també que el pròxim 1 de desembre, a les 20.00 hores, el Comitè de Mobilització Popular celebrarà una assemblea al Centre Cultural Lauredià de Sant Julià de Lòria per examinar els compromisos plantejats i decidir les actuacions següents. Abans d’aquesta trobada, el sindicat preveu treballar durant el cap de setmana en una proposta definitiva d’acords, la qual servirà de base per valorar si les mesures anunciades responen a les reivindicacions presentades. Mentrestant, l’ens continua preparant, conjuntament amb la Unió Sindical i el Comitè, les protestes amb possibles afectacions a la frontera amb Catalunya previstes per als dies 4 i 5 de desembre.