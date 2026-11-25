Amb la quota general d’immigració ja exhaurida, Govern tornarà a recórrer a l’avançament d’autoritzacions de residència i treball per cobrir les necessitats de personal dels sectors que considera prioritaris. En concret, el Consell de Ministres ha acordat aquest dimecres avançar 200 permisos de la pròxima quota general en una actuació que el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha qualificat de «molt focalitzada i quirúrgica», tot defensant la seva compatibilitat amb la política de contenció del creixement poblacional. La mesura entrarà previsiblement en vigor la setmana del 14 de desembre, mentre que les autoritzacions que es concedeixin es descomptaran del pròxim contingent general.
Una situació, doncs, similar a la que l’Executiu ja va aplicar al març, quan es van avançar 150 autoritzacions per a determinades professions. Ara, entre aquestes, figuren els llocs de direcció i gestió, els perfils tècnics i científics, els professionals dels sectors sanitari i educatiu, els cuidadors de centres sociosanitaris, els assistents domiciliaris i els conductors d’autobusos. «Hi ha demanda de tots els sectors, però es trien per la urgència i la importància relativa de l’arribada dels professionals», ha exposat Lladós, qui ha recordat que la quota general aprovada el passat 7 d’octubre disposava d’un contingent de 900 autoritzacions, de les quals 702 corresponien a residència i treball i 198 a treball fronterer, amb una vigència prevista fins al 30 d’abril del 2027.
Paral·lelament, també s’ha donat llum verda a l’obertura de 200 autoritzacions de residència i treball per compte propi i 200 més de residència sense treball, les quals es preveu que entrin en vigor la mateixa setmana que l’avançament de la quota general. Pel que fa a les segones, figuren les residències sense activitat lucrativa, els professionals amb projecció internacional, les residències per raons d’interès científic, cultural o esportiu i les persones ingressades en centres geriàtrics o sanitaris privats. «Hem de compatibilitzar les necessitats de l’economia amb un creixement ordenat i sostenible de la població», ha afegit Lladós, destacant que les tres mesures conviuran amb la quota especial d’hivern, la qual ja està en marxa i preveu 5.100 autoritzacions.