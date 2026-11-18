Govern avala el criteri de l’Agència Nacional de Ciberseguretat (ANC-AD) de no modificar els NIA de la població arran del ciberatac a la CASS, alhora que considera necessari esperar les conclusions de la diagnosi tècnica. És la mesura que ha valorat el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al Consell de Ministres, després que el responsable de l’ANC-AD, Jordi Ubach, descartés que el canvi dels identificadors fos una solució als riscos derivats de la filtració. En aquest sentit, Casal ha assegurat que, «si des de l’Agència, que és qui ha de protegir-nos d’atacs cibernètics, considera que des del punt de vista tècnic no s’ha de canviar el NIA, Govern no pot fer altra cosa que avalar i entendre la recomanació».
El portaveu ha argumentat que «el NIA és només un número d’identificació administrativa» i que «en cap cas dona accés a credencials, no és una contrasenya i, per tant, alterar aquesta situació no afectaria o no canviaria res en aquest sentit». Pel que fa a les possibles responsabilitats o mancances de seguretat, Casal ha evitat avançar valoracions fins que finalitzin els treballs tècnics. Així, ha remarcat que «és un incident que ens prenem molt seriosament, que ens preocupa i que no volem minimitzar en cap cas», tot afegint que «creiem que és necessari deixar treballar els tècnics competents en la matèria i que alhora puguem dur a terme aquest procediment de diagnosi amb la màxima precaució i suport tècnic pertinent».
«Són ells qui han de donar explicacions sobre què és el que ha pogut succeir després d’aquest procés de diagnosi, perquè ha afectat un servei que els correspon» – Guillem Casal
En aquesta línia, el ministre ha insistit «Govern està fent un seguiment estret i acurat de la situació», si bé ha recordat que «són ells qui han de donar explicacions sobre què és el que ha pogut succeir després d’aquest procés de diagnosi, perquè ha afectat un servei que els correspon». Segons ha indicat, la CASS, després de les explicacions públiques, té la voluntat de sol·licitar una compareixença davant el Consell General per informar sobre el cas i l’evolució de la investigació, recordant que tant l’Agència de Protecció de Dades com l’Agència de Ciberseguretat estan a disposició de la parapública per oferir-li el suport necessari en la investigació.
Quant a l’abast de la filtració, ha reiterat que, segons la informació traslladada pels responsables de la CASS, els atacants haurien accedit a dades identificatives més enllà del NIA, com els noms i cognoms i el lloc i la data de naixement. En relació amb la manera com s’hauria produït l’atac, ha especificat que «no ho han fet accedint directament al sistema, sinó a través d’uns altres usuaris que els han permès accedir al sistema», tot puntualitzant que «la CASS ens ha dit que no tenen constància que s’hagi accedit a dades econòmiques, a dades sanitàries, a dades de prestacions».
Finalment, Govern ha deixat oberta la possibilitat d’introduir millores en els mecanismes de seguretat i d’exigir responsabilitats si la investigació detecta deficiències. Sobre aquesta qüestió, Casal ha afirmat que «si aquesta fase de diagnosi recomana reforçar algun aspecte que és competència de Govern o que alguna cosa no s’ha dut a terme com s’havia de fer, Govern executarà les responsabilitats que li pertoquin». Preguntat directament per les possibles conseqüències personals, ha conclòs que «si finalment hi ha una responsabilitat associada a algú que no ha fet bé la seva tasca, si creiem pertinent que alguna persona o algun organisme ha d’assumir algunes conseqüències, evidentment ho farem».