L’encariment del gasoil de calefacció i les dificultats de les famílies per mantenir una temperatura adequada a casa seva han protagonitzat aquest dijous un dels intercanvis més tensos de la sessió del Consell General, amb el conseller socialdemòcrata Pere Baró i el ministre de Finances, Ramon Lladós, embrancats en una discussió sobre el model d’ajuts de Govern. Un debat que ha arrencat amb l’anunci de la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, que l’Executiu aprovarà la setmana vinent un ajut de 200 euros per unitat familiar de convivència per contribuir a pagar la calefacció de gasoil, però que ha acabat derivant en acusacions de «populisme» i una discussió sobre el conegut «cafè per a tothom».
En aquest sentit, la ministra ha justificat la necessitat d’actuar amb les dades de l’enquesta del consum energètic dels edificis residencials, segons la qual un 12% de les llars té dificultats per mantenir una temperatura adequada durant l’hivern, mentre que en el 72% d’aquests casos el motiu principal és econòmic. «Les dades ens obliguen a actuar», ha manifestat Marín, detallant que des de l’1 de novembre ja està activa la campanya contra la precarietat energètica elèctrica, la qual s’allargarà fins al 30 d’abril del 2027. Segons ha explicat, el programa va destinar l’hivern passat més de 30.000 euros a ajudar prop d’un centenar de persones, mentre que el nou ajut per al gasoil recuperarà una mesura similar a l’aplicada el 2022.
Les explicacions, però, no han convençut Baró, qui ha posat sobre la taula l’increment del 67,5% del preu del gasoil de calefacció, assegurant que omplir un dipòsit de 600 litres costa actualment uns 943 euros, davant dels aproximadament 563 euros de fa un any. «Avui a un ciutadà d’Andorra li costa escalfar casa seva gairebé 380 euros més que l’any passat», ha advertit, tot afegint que «a Govern li és molt més fàcil fer mesures assistencialistes que no pas mesures econòmiques com el gasoil del cotxe». El conseller, però, ha anat inclús més enllà en atribuir la diferència de tractament a interessos electorals: «Deu ser perquè ningú els hi ha picat el crostó dels seus votants com sí que va passar amb el cotxe, amb el gasoil del carburant».
En aquest punt del debat, la resposta de Lladós no s’ha fet esperar, qui ha recordat que l’impost especial sobre el gasoil de calefacció és de només quatre cèntims per litre, de manera que una rebaixa fiscal com l’aplicada als carburants dels vehicles tindria, segons ha defensat, un efecte molt limitat. «És millor ajudar les famílies que ho necessiten perquè puguin escalfar la seva llar que no ajudar a ningú amb quatre cèntims per litre», ha afirmat, tot reivindicant els 200 euros anunciats per Marín. Davant la insistència de Baró perquè s’estudiés una subvenció més generalitzada, el ministre ha elevat el to: «Ara sí que em sorprèn, que el cafè per a tothom vingui de vostè. Sap qui són els primers consumidors de gasoil de calefacció? Els grans hotels que escalfen els seus espais, les seves habitacions de luxe. Vostè vol això?».
«A mi el seu populisme no em sorprèn, contràriament al que vostè està fent», ha etzibat Baró al seu torn, abans d’afegir que «hi ha gent que no està en pobresa màxima, que no pot demanar aquestes ajudes i que, en canvi, no pot escalfar casa seva, perquè ha d’escollir entre menjar i escalfar casa seva». Així, el conseller socialdemòcrata ha insistit que el problema és el model de protecció social de l’Executiu i ha acusat la majoria de beneficiar els sectors amb més recursos: «Vostès donen als que més tenen, que són els seus votants, i els altres els ajuden amb ajudes assistencialistes. Aquest sí que és el seu model». Marín, però, ha rebutjat dites acusacions i ha precisat que els 200 euros no seran necessàriament l’única ajuda disponible, ja que els serveis socials podran valorar cada situació i concedir prestacions ocasionals complementàries quan sigui necessari.
El tram final del debat ha tornat a estar marcat pels retrets, després que Baró hagi insinuat que «sembla que necessiten que des de l’oposició se’ls faci preguntes per activar-se i començar-se a reactivar», criticant que encara s’estiguin definint els criteris de concessió. La titular d’Afers Socials, però, ha negat aquesta interpretació i ha recordat que la campanya contra la precarietat energètica elèctrica funciona des de principis de novembre, així com l’existència d’ajuts socials anteriors. «I no és gràcies a la seva pregunta que nosaltres hem actuat. Perquè ja fa anys que Primària treballa per aquelles persones vulnerables que necessiten qualsevol ajut», ha replicat, en referència als serveis socials d’atenció primària.