La sala d’actes d’AndBank ha acollit la presentació del cicle de conferències impulsat per Gimentors. L’organització, fundada a Girona per Carmen Lara i Cesc Gálvez, durà a terme sis trobades al Centre de Congressos d’Andorra la Vella amb la participació d’experts en diferents àmbits de coneixement per abordar qüestions del dia a dia com les relacions personals, la salut, el benestar emocional, la mobilitat i la capacitat de superar dificultats. En aquest sentit, la directora de Banca País d’Andbank, Maria Suárez, ha posat de manifest el fet que aquestes iniciatives «contribueixen a aportar coneixements i experiències que enriqueixen el país amb la voluntat de combinar coneixement, creixement personal i compromís social».
Les ponències començaran el 23 de febrer amb la xerrada de Sílvia Congost sobre relacions i autoestima. El 17 de març se celebrarà la jornada ‘Essència femenina’, la qual comptarà amb la presència de dones referents en el seu sector, com ara la il·lustradora Pilarín Bayes i la divulgadora Elsa Punset, entre d’altres. El 21 d’abril tindrà lloc la Jornada de Salut Integral vinculada a les emocions i la sexualitat. Per acabar, n’hi haurà dues xerrades de salut a càrrec dels doctors José Hernández i José Luis Marín el 19 de maig i el 10 de juny.
Tal com ha exposat Gálvez, les conferències es basen en quatre grans eixos de treball: facilitar coneixement a la ciutadania, generar experiències sobre identificació, conversa i reflexió, transformar el territori amb l’exportació de talent i inspirar les persones de manera que «s’emportin una idea diferent després d’assistir a la reunió».
Lara també ha defensat el bon funcionament de Gimentors, ja que «des del 2024, les conferències a l’Auditori de Girona han reunit més de 15.000 persones i amb una assistència que ha superat les 1.200 persones en una sola conferència. Són xifres que ens animen a continuar creixent, però sobretot ens confirmen que hi ha un públic interessat a donar espais de coneixement, reflexió i inspiració». Arran de l’èxit, els cofundadors han triat Andorra com a nou escenari del seu projecte per «desenvolupar un projecte amb identitat pròpia i arrelat al territori i el país ens encaixava clarament amb les nostres opcions», han ressaltat.
Implicació solidària
Els cofundadors han anunciat una darrera conferència sorpresa per culminar el cicle el 23 de setembre. Han avançat, però, que els beneficis recaptats seran destinats a la iniciativa solidària ‘Radars’ amb l’objectiu de combatre la solitud no desitjada en les persones grans. La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha destacat que el projecte «no substitueix els serveis socials ni sanitaris, sinó que els complementa», i la seva tasca consisteix a detectar situacions de vulnerabilitat en la gent gran i notificar als professionals del Ministeri i els comuns a través del teixit empresari associat i de la xarxa de voluntaris que «ofereixen acompanyament telefònic o a vegades presencial per trencar l’aïllament d’aquesta persona».
Des de l’inici de ‘Radars’, s’hi han afegit una setantena de comerços i voluntaris que fan seguiment telefònic o presencial als usuaris. La ministra ha fet una crida al fet que s’hi sumin altres empreses, recordant que prop de 3.500 persones grans viuen soles al país. A més, ha posat en valor els resultats del projecte, des del qual s’han realitzat 262 trucades i s’han registrat 70 incidències. «La solitud no desitjada en la nostra gent gran és una realitat sovint silenciosa, però que impacta directament en la seva salut, el seu benestar i la seva dignitat», ha conclòs Marín.