El Comú d’Escaldes-Engordany preveu poder començar a utilitzar entre febrer i abril de l’any vinent els espais comunals de l’edifici d’habitatges públics de l’avinguda del Pessebre, sempre que els treballs pendents avancin segons les previsions. Així ho ha explicat aquest dimecres la cònsol major, Rosa Gili, qui ha assenyalat que les obres corresponents a la corporació haurien d’estar enllestides durant els pròxims mesos. «Entenem que de cara a la primavera ja estarien acabades. La resta depèn de Govern, si és prou àgil, encara que faltin coses per acabar els pisos, pensem que durant l’hivern o la primavera, potser febrer, març o abril, ja podríem utilitzar els espais de la nostra part», ha manifestat.
Pel que fa a la finalització dels habitatges, la mandatària ha evitat concretar una data, tot reconeixent que no disposa d’informació actualitzada sobre els terminis de l’Executiu: «Hauríem de parlar amb Govern. Fa dies que no en parlem. Sí que la gent d’Urbanisme [del comú] va a les reunions d’obra, però seria molt agosarat que ara us digués alguna cosa que potser ells saben i que no ens han traslladat». Cal recordar que Gili ja havia advertit anteriorment dels retards acumulats en aquesta promoció, mentre que l’Executiu havia defensat que els treballs acabarien dins el termini previst, situat al gener vinent.
Els espais comunals de l’edifici inclouen els locals de la planta baixa, els quals acolliran el nou Espai Lleure, així com una plaça exterior d’uns 300 metres quadrats. Tot i que la corporació ja havia donat per acabada la construcció de la plaça i els locals l’abril del 2025, el passat octubre va adjudicar els treballs d’acabats interiors i instal·lacions necessaris per adequar el futur equipament, amb un termini d’execució de cinc mesos.