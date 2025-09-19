Gili afirma que les agressions són “un problema de país” i insta Educació a estar “molt alerta” perquè són joves escolaritzats

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha assegurat que el comú i la policia han reforçat les rondes de vigilància i que es manté un contacte constant amb Encamp per prevenir nous episodis d’agressivitat entre joves. “Ens agafem aquesta qüestió com una màxima prioritat”, ha remarcat, afegint que qualsevol conducta conflictiva tindrà “tolerància zero”.
Gili ha explicat que el problema no es pot atribuir només a Escaldes. “És un problema de país, perquè al final són grups de joves que es van movent d’un lloc a l’altre”, ha dit. Segons ha concretat, els casos coneguts fins ara es vinculen amb Encamp, però també hi ha hagut presència a Andorra la Vella. “El que ens preocupa és que aquests joves es desplacin d’una parròquia a una altra i repeteixin els mateixos comportaments”, ha afegit.
La cònsol ha insistit en la necessitat que les institucions treballin de manera conjunta i ha obert la porta a implicar altres actors: “El Govern i especialment Educació han d’estar molt alerta, perquè són joves escolaritzats i poden tenir problemes familiars de fons”. En aquest sentit, ha defensat la col·laboració ciutadana i ha apuntat que ja hi ha hagut converses amb el Comú d’Encamp. “Hem d’anar tots junts, no ho podem acceptar de cap manera”, ha conclòs.
En paral·lel, la policia ha confirmat mitjançant un comunicat que investiga un grup de joves, majoritàriament menors d’edat, per agressions a altres menors. Una primera denúncia presentada aquest setembre a Encamp va activar la investigació, que el cos diu haver assumit amb la “màxima prioritat”. Els agents treballen per identificar-ne els autors i sospiten que el grup també ha actuat a Escaldes-Engordany, on hauria protagonitzat altres agressions, intimidacions i amenaces.
Per fer front a la situació, la policia ha incrementat la vigilància amb patrulles uniformades i de paisà i ha implicat efectius de totes les àrees. També es coordina amb els comuns d’Encamp i Escaldes-Engordany, a través dels serveis de circulació i joventut, amb l’objectiu de “reforçar la seguretat i erradicar situacions de violència”. El cos admet que els fets “generen neguit entre el jovent i les famílies” i demana col·laboració ciutadana per aportar informació útil i alertar immediatament de conductes similars.
Des de l’Associació en Defensa del Jovent en Risc, la presidenta Sandra Cano ha assegurat que coneixen el cas d’agressió d’Encamp “per tercers”, però que sí que han rebut “trucades de pares i mares que s’han sentit intimidats” i que han traslladat la seva por. Cano ha explicat que els han recomanat els passos a seguir i que la preocupació s’ha ampliat també per casos d’amenaces i missatges d’odi a les xarxes socials.
Segons Cano, fa més de tres setmanes que l’associació té constància de l’existència d’aquests grups juvenils: “Hi ha un parell de grups, que es fan anomenar entre cometes bandes, nosaltres coneixem ‘Els 44’“. Ha denunciat que “els carrers han de ser espais segurs i no territoris de bandes” i ha instat a actuar amb urgència: “S’ha de tallar d’arrel”. També ha alertat que alguns joves han estat vistos amb pistoles d’aire comprimit a Escaldes, darrere de Caldea.
L’associació ha sol·licitat reunions amb dos secretaris d’Estat per abordar la problemàtica i insisteix que cal “erradicar totalment aquests comportaments”. Cano ha remarcat que l’entitat pot treballar en prevenció, amb tallers i dinàmiques, però que “en el que està passant actualment no podem fer res”.