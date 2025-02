Espot ratifica en el manteniment de l’statu quo a les fronteres mentre continuen les negociacions amb la UE

Les negociacions entre Andorra i la Comissió Europea sobre el sistema Entry-Exit continuen obertes, mentre es manté la pròrroga de la seva entrada en vigor. Aquest sistema, que suposaria un control sistemàtic a les fronteres francoandorrana i hispanoandorrana, continua en debat per tal de garantir la situació actual en els controls d’entrada i sortida del Principat.

Després de la reunió del Pacte d’Estat, el cap de Govern, Xavier Espot, ha informat sobre l’estat de les negociacions. “S’ha tornat a posposar l’entrada en vigor o l’aplicació pràctica d’aquest acord, per tant tenim una miqueta més de marge per negociar”, ha declarat. Espot ha assegurat que les converses amb la Comissió Europea avancen “a molt bon ritme” i que tot apunta que “aquesta porositat o el manteniment de l’statu quo en els controls d’entrada i sortida del nostre país es podrà garantir”.

La implantació del sistema Entry-Exit no depèn exclusivament d’Andorra, sinó que també es veu condicionada per les dificultats dels estats membres de la UE per adaptar-se a la seva aplicació. “Cada cop que ens hem mogut amb terminis s’ha acabat prorrogant l’aplicació pràctica de l’acord, però no tant perquè s’estigui negociant amb Andorra, sinó perquè els propis estats membres no acaben d’estar del tot preparats per la dinàmica que comporta aquest control sistemàtic“, ha puntualitzat Espot.

Paral·lelament, Andorra manté negociacions amb la Comissió Europea per modificar el reglament i evitar aquests controls sistemàtics a les seves fronteres. “Una cosa és que la negociació que estem mantenint és la de la Comissió Europea, que no és amb cap estat membre, sobre l’adaptació específica del reglament perquè no hi hagi aquest control sistemàtic”, ha explicat el cap de Govern.

També s’està treballant en un grup operatiu conjunt amb Espanya, tot i que, segons Espot, aquest no està destinat a revisar procediments d’expulsions o foragitaments. “Parlem d’aquest grup de treball operatiu que vam acordar constituir amb Espanya, però en cap moment s’ha dit que en aquest grup de treball es posi en entredit el procediment d’expulsions i de foragitaments“, ha aclarit.

Dins d’aquest grup de treball, Andorra busca abordar aspectes com l’agilitació de l’atorgament de permisos de treball a Espanya i la situació dels estudiants andorrans al territori espanyol. “Per exemple, com podem agilitzar l’atorgament de permisos de treball a Espanya, el mateix passa amb els nostres estudiants que estan a Espanya”, ha detallat Espot, remarcant que, malgrat no descartar-ho en un futur, aquest grup encara no s’ha reunit.